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Арбитры Алексей Николаев и Игорь Федотов не сдали нормативы по физподготовке
Два судьи премьер-лиги - Алексей Николаев и Игорь Федотов - не смогли выполнить нормативы по физической подготовке, сообщает "Спорт-Экспресс".
Николаев, самый опытный из действующих арбитров, на чьем счету 209 игр в чемпионатах России, впервые сдавал тест. Из-за болезни он пропустил часть подготовки ко второму этапу сезона. Федотов повторно не сумел пройти экзамен. Ранее он совсем немного не уложился в норматив на февральском сборе в Турции.
Отметим, что судьи, не сдавшие экзамены по физподготовке или правилам игры, не допускаются к обслуживанию матчей чемпионата, первенства и Кубка России.
Николаев, самый опытный из действующих арбитров, на чьем счету 209 игр в чемпионатах России, впервые сдавал тест. Из-за болезни он пропустил часть подготовки ко второму этапу сезона. Федотов повторно не сумел пройти экзамен. Ранее он совсем немного не уложился в норматив на февральском сборе в Турции.
Отметим, что судьи, не сдавшие экзамены по физподготовке или правилам игры, не допускаются к обслуживанию матчей чемпионата, первенства и Кубка России.
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