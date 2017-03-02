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Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше
Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше
Юрий Желудков: "Зениту" надо расторгнуть контракт с Кокориным
"Зениту" следует расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным, игрок не соответствует уровню команды, заявил чемпион СССР в составе "Зенита" Юрий Желудков.
"Бестолковая золотая молодежь: лишние деньги появились - и дурью маятся. Играть не умеют, а деньги получают. Ездит он или не ездит по встречной, он должен выходить и играть! Он профессионал и за это получает деньги. Мало оштрафовали его? Надо его на лавку посадить до конца сезона, половину денег снять и контракт расторгнуть. Бездарь какой-то. Что там говорили, что он в "Барселоне" или "Реале "играть должен? Появились деньги - игра закончилась. Это наш менталитет.
"Зенит" не имеет преимущества перед ЦСКА из-за того, что раньше начал сезон. Тот же "Краснодар" тоже рано начал сезон, но дома уступил в матче Кубка России "Уралу", который отыгрался со счета 0:3. Считаю, что "Зенит" и ЦСКА в равных условиях", - цитирует Желудкова "Р-Спорт".
"Бестолковая золотая молодежь: лишние деньги появились - и дурью маятся. Играть не умеют, а деньги получают. Ездит он или не ездит по встречной, он должен выходить и играть! Он профессионал и за это получает деньги. Мало оштрафовали его? Надо его на лавку посадить до конца сезона, половину денег снять и контракт расторгнуть. Бездарь какой-то. Что там говорили, что он в "Барселоне" или "Реале "играть должен? Появились деньги - игра закончилась. Это наш менталитет.
"Зенит" не имеет преимущества перед ЦСКА из-за того, что раньше начал сезон. Тот же "Краснодар" тоже рано начал сезон, но дома уступил в матче Кубка России "Уралу", который отыгрался со счета 0:3. Считаю, что "Зенит" и ЦСКА в равных условиях", - цитирует Желудкова "Р-Спорт".
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