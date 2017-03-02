Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Юрий Желудков: "Зениту" надо расторгнуть контракт с Кокориным

"Зениту" следует расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным, игрок не соответствует уровню команды, заявил чемпион СССР в составе "Зенита" Юрий Желудков.

"Бестолковая золотая молодежь: лишние деньги появились - и дурью маятся. Играть не умеют, а деньги получают. Ездит он или не ездит по встречной, он должен выходить и играть! Он профессионал и за это получает деньги. Мало оштрафовали его? Надо его на лавку посадить до конца сезона, половину денег снять и контракт расторгнуть. Бездарь какой-то. Что там говорили, что он в "Барселоне" или "Реале "играть должен? Появились деньги - игра закончилась. Это наш менталитет.

"Зенит" не имеет преимущества перед ЦСКА из-за того, что раньше начал сезон. Тот же "Краснодар" тоже рано начал сезон, но дома уступил в матче Кубка России "Уралу", который отыгрался со счета 0:3. Считаю, что "Зенит" и ЦСКА в равных условиях", - цитирует Желудкова "Р-Спорт".
Теги: Желудков Кокорин Зенит
Сегодня, 19:29
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Газпрому надо расторгнуть контракт с зенитом и тогда не будет кокориных,будут играть местные питерские парни,пусть и в 1 дивизионе,питерским не привыкать,бгг

Хватит кормить страны Африки! Тратьте уворованные у народа деньги на своих, беленьких, со спартаковским духом...
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 20:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Появились деньги - игра закончилась. Это наш менталитет...Как тут возразить? Точно сказал...
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 19:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
По игре да , и нарушения ПДД тут не при чем.
Регистрация: 30.11.2015
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец,хорошо "прокатил" Кокорина. А то распиарили его,чуть ли не "мегазвезда". А по игре нулёвый. Неужели опять попадёт в Сборную?
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: vlees (Сегодня, 19:41) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Газпрому надо расторгнуть контракт с зенитом и тогда не будет кокориных,будут играть местные питерские парни,пусть и в 1 дивизионе,питерским не привыкать,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 19:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Очень умный игрок был, штрафные лупил по девяткам, жаль в сборной не дали сыгрануть, он зря не скажет


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.