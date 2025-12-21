Станислав Черчесов считает лучшим футболистом России в 2025 году Алексея Батракова, сообщает "СЭ".
Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел в чемпионате России 17 матчей, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
Черчесов назвал лучшего футболиста 2025 года в России
Фото: ФК "Локомотив"