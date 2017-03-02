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Денис Маслов: большого числа приобретений "Амкар" зимой не планировал
Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов подвел итоги зимней трансферной кампании.
"Этой зимой от клуба не требовалась повышенная активность на трансферном рынке. Сегодняшний "Амкар" - это крепкая команда с достаточно длинной скамейкой запасных, так что большого числа приобретений мы не планировали. Футболисты, которые уже сейчас могут реально усилить команду, стоят дорого, и мы традиционно делаем ставку не на покупку звезд, а на поиск игроков, которые могут проявить себя непосредственно в "Амкаре".
К сожалению, нам не удалось осуществить все свои планы в этом направлении. Мы просматривали двух молодых защитников - Артема Семейкина из Белгорода и Алексея Грицаенко из Владивостока, но не смогли договориться об их трансферах. Жаль, что так произошло, тем более, что оба футболиста очень хотели играть за "Амкар". Но люди, от которых зависело принятие решений, оказались не готовы эти решения принимать! Насколько я знаю, Алексеем Грицаенко, помимо "Амкара", интересовались два российских топ-клуба, которые наверняка были готовы заплатить за переход футболиста гораздо больше, чем мы. Но и им не удалось договориться. В результате в проигрыше оказались все - и сам игрок, и клубы, и как следствие футбол!
А вот наши переговоры с топ-клубами были четкими и профессиональными. Трансферы Александра Селихова Георгия Джикии в "Спартак", а также переход Алексея Гасилина из "Зенита" осуществлялись с учетом интересов всех сторон. Можно даже сказать, что благодаря этому выиграл весь наш футбол.
При этом для "Амкара" было важно еще и другое - эти трансферы способствовали укреплению репутации Клуба. Благодаря чему свой выбор в пользу "Амкара" сделал Алексей Гасилин - талантливый футболист, имевший массу вариантов продолжения карьеры", - цитирует Маслова официальный сайт пермского клуба
"Этой зимой от клуба не требовалась повышенная активность на трансферном рынке. Сегодняшний "Амкар" - это крепкая команда с достаточно длинной скамейкой запасных, так что большого числа приобретений мы не планировали. Футболисты, которые уже сейчас могут реально усилить команду, стоят дорого, и мы традиционно делаем ставку не на покупку звезд, а на поиск игроков, которые могут проявить себя непосредственно в "Амкаре".
К сожалению, нам не удалось осуществить все свои планы в этом направлении. Мы просматривали двух молодых защитников - Артема Семейкина из Белгорода и Алексея Грицаенко из Владивостока, но не смогли договориться об их трансферах. Жаль, что так произошло, тем более, что оба футболиста очень хотели играть за "Амкар". Но люди, от которых зависело принятие решений, оказались не готовы эти решения принимать! Насколько я знаю, Алексеем Грицаенко, помимо "Амкара", интересовались два российских топ-клуба, которые наверняка были готовы заплатить за переход футболиста гораздо больше, чем мы. Но и им не удалось договориться. В результате в проигрыше оказались все - и сам игрок, и клубы, и как следствие футбол!
А вот наши переговоры с топ-клубами были четкими и профессиональными. Трансферы Александра Селихова Георгия Джикии в "Спартак", а также переход Алексея Гасилина из "Зенита" осуществлялись с учетом интересов всех сторон. Можно даже сказать, что благодаря этому выиграл весь наш футбол.
При этом для "Амкара" было важно еще и другое - эти трансферы способствовали укреплению репутации Клуба. Благодаря чему свой выбор в пользу "Амкара" сделал Алексей Гасилин - талантливый футболист, имевший массу вариантов продолжения карьеры", - цитирует Маслова официальный сайт пермского клуба
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