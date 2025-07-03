"Я ничего об этом не слышал, ничего не знаю. Какие-то игры не складываются просто потому, что так получается. В этом сезоне не складывались, до этого складывались. И так с каждым клубом, потому что я в премьер-лиге очень давно", - цитирует Карасева "СЭ".
Напомним, что председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин в прошлом сезоне раскритиковал работу Сергея Карасева. Сообщалось, что бело-голубые просили руководство лиги не назначать на матчи команды бригаду Сергея Карасева.
Сергей Карасев работает на матчах Российской Премьер-Лиги с 2008 года - всего арбитр обслужил 275 матчей РПЛ, также он работал на матчах Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, чемпионата Европы и чемпионата мира. На данный момент арбитр обслуживает некоторые встречи чемпионата Саудовской Аравии.
Арбитр Карасев заявил, что ничего не знает о критике со стороны руководства "Динамо"
Футбольный арбитр Сергей Карасев прокомментировал критику в свой адрес со стороны московского "Динамо".
Фото: РПЛ