"С первого дня сбора к нам присоединился Берковский, с которым мы немного поработали в Нижнем. В среду прилетели Гоцук с Тихим", - цитирует Юрана "Чемпионат".
Напомним, что ранее турецкий "Серик Беледиеспор" объявил о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера. Сообщалось, что 50 процентов акций клуба выкупил российский инвестор Туфан Садыгов, который ранее был инвестором подмосковных "Химок". По информации СМИ, к турецкому клубу также может присоединиться сын Туфана Садыгова - нападающий Илья Садыгов, который ранее выступал за "Химки".
Юран подтвердил, что к турецкому клубу присоединятся трое россиян
Главный тренер турецкого "Серик Беледиеспор" Сергей Юран подтвердил, что клуб подпишет трех российских футболистов.
Фото: ФК "Химки"