"Вы говорите, что Соболеву нужно будет забить 20 голов за сезон, чтобы выиграть этот спор? Тогда у Александра не так много шансов на победу, мягко говоря. Если судить по прошлому сезону. Конечно, его игра может улучшиться в новом сезоне, и статистика уже будет другой, но если ничего не изменится, то сомневаюсь, что Соболев забьет эти 20 голов", - цитирует Афанасьева "РБ Спорт".
Ранее нападающий "Зенита" Александр Соболев поспорил с экс-игроком петербургского клуба Владиславом Радимовым, что в предстоящем сезоне сможет забить 20 голов.
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил контракт на три года. В прошлом сезоне форвард провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 7 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего форварда в 6 миллионов евро.
Афанасьев: сомневаюсь, что Соболев забьет 20 мячей за сезон
Бывший игрок "Торпедо" Андрей Афанасьев прокомментировал спор Александра Соболева и Владислава Радимова, что нападающий "Зенита" забьет 20 мячей в следующем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"