Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Максим Деменко: в матче "Зенита" и ЦСКА все может решить один гол

Бывший футболист "Зенита" Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура премьер-лиги, где питерской команде будет противостоять ЦСКА.

"Матч ЦСКА – "Зенит" стоит особняком. У Гончаренко есть амбиции: все – таки он недавно принял команду, готовил ее на сборах и, конечно, хочет доказать всем. Но на данном этапе "Зенит" выглядит предпочтительнее. В этой встрече все может решить один гол. "Зенит" усилился. Одним из новичков команды стал Бранислав Иванович, уверен, что еще себя проявит и поможет команде. Думаю, матч завершится со счетом 1:1", - цитирует Деменко "Спорт-Экспресс".
Теги: Деменко Зенит ЦСКА
Сегодня, 16:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.