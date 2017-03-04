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16:18
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
15:44
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (4)
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (4)
15:25
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
12:50
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
10:36
Луис Энрике: я немного успокоился (3)
Луис Энрике: я немного успокоился (3)
09:44
Серхио Рамос - игрокам "Реала": только Роналду может не бегать, он забивает 60 голов за сезон (3)
Серхио Рамос - игрокам "Реала": только Роналду может не бегать, он забивает 60 голов за сезон (3)
09:36
Илья Геркус: если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги (22)
Илья Геркус: если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги (22)
02:40
Андрей Воронин: в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства у них заиграть (7)
Андрей Воронин: в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства у них заиграть (7)
Максим Деменко: в матче "Зенита" и ЦСКА все может решить один гол
Бывший футболист "Зенита" Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура премьер-лиги, где питерской команде будет противостоять ЦСКА.
"Матч ЦСКА – "Зенит" стоит особняком. У Гончаренко есть амбиции: все – таки он недавно принял команду, готовил ее на сборах и, конечно, хочет доказать всем. Но на данном этапе "Зенит" выглядит предпочтительнее. В этой встрече все может решить один гол. "Зенит" усилился. Одним из новичков команды стал Бранислав Иванович, уверен, что еще себя проявит и поможет команде. Думаю, матч завершится со счетом 1:1", - цитирует Деменко "Спорт-Экспресс".
"Матч ЦСКА – "Зенит" стоит особняком. У Гончаренко есть амбиции: все – таки он недавно принял команду, готовил ее на сборах и, конечно, хочет доказать всем. Но на данном этапе "Зенит" выглядит предпочтительнее. В этой встрече все может решить один гол. "Зенит" усилился. Одним из новичков команды стал Бранислав Иванович, уверен, что еще себя проявит и поможет команде. Думаю, матч завершится со счетом 1:1", - цитирует Деменко "Спорт-Экспресс".
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