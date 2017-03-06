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Жулиано: постепенно я смог завоевать доверие со стороны болельщиков "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Жулиано рассказал об адаптации в России.

"Самая низкая температура, с которой я сталкивался – минус 12 градусов. На тренировку можно одеться очень тепло, но в игре большое количество одежды мешает. В целом, все не так уж и плохо. Но снег и лед - это ужасно! В любую секунду можно упасть и сломать ногу. Руки мерзнут даже в перчатках, ноги перестаёшь чувствовать, но это часть профессии. Когда я принял предложение "Зенита", понимал, что российский чемпионат во многом похож на украинский. Я также немного знал язык и понимал, какая в России будет погода. Это помогло мне адаптироваться. С момента моего перехода в "Зенит" прошло восемь месяцев, и постепенно я смог завоевать доверие со стороны болельщиков клуба. Сейчас я переживаю лучший момент в своей карьере и с игровой точки зрения, и с финансовой. Я очень счастлив, поскольку мне удается оправдывать доверие болельщиков. В России удивлены моей статистике. Думаю, я убедил "Зенит" в том, что меня пригласили не зря", – цитирует Жулиано UOL.
Теги: Жулиано Зенит
Вчера, 22:19
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6
(2)
№6 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:28) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
и давно ли ты читал про себя от зенитовских болел? laughing
Прочти на досуге))


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: OgreGate (Вчера, 22:55) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: art83
Это ты про своего новичка лавочника

Ты сейчас Новосельцева вспомнил? Или Лунева? Или про Йоаную Молли? Или про Цаллагова? Конкретней, животное!


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№4 Написал: art83 (Вчера, 22:45) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
Собака жулька. Еее на помойке подобрали, отмыли, отчистили - теперь она фигвамы рисует

Это ты про своего новичка лавочника joy
Регистрация: 17.09.2010
№3 Написал: OgreGate (Вчера, 22:39) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Собака жулька. Еее на помойке подобрали, отмыли, отчистили - теперь она фигвамы рисует


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: pasha Киров (Вчера, 22:35) #
  • -1
  •  (3)

При такой игре как в последней доверие придется снова зарабатывать.. blush


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 22:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
как то ты его теряешь потихоньку...
Регистрация: 19.03.2010
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