Жулиано: постепенно я смог завоевать доверие со стороны болельщиков "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Жулиано рассказал об адаптации в России.



"Самая низкая температура, с которой я сталкивался – минус 12 градусов. На тренировку можно одеться очень тепло, но в игре большое количество одежды мешает. В целом, все не так уж и плохо. Но снег и лед - это ужасно! В любую секунду можно упасть и сломать ногу. Руки мерзнут даже в перчатках, ноги перестаёшь чувствовать, но это часть профессии. Когда я принял предложение "Зенита", понимал, что российский чемпионат во многом похож на украинский. Я также немного знал язык и понимал, какая в России будет погода. Это помогло мне адаптироваться. С момента моего перехода в "Зенит" прошло восемь месяцев, и постепенно я смог завоевать доверие со стороны болельщиков клуба. Сейчас я переживаю лучший момент в своей карьере и с игровой точки зрения, и с финансовой. Я очень счастлив, поскольку мне удается оправдывать доверие болельщиков. В России удивлены моей статистике. Думаю, я убедил "Зенит" в том, что меня пригласили не зря", – цитирует Жулиано UOL.