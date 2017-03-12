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Доменико Кришито: сложно играть в каждом матче не только против соперника

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о матче чемпионата России против «Амкара» (0:1).

— Поражения — это всегда неприятно, но этот матч запомнится ошибками арбитра и двумя отмененными голами. Когда пропускаешь в начале встречи, начинается другая игра. Конечно, в исходе сегодняшнего матча есть и наша вина, но ее должен разделить и судья.

— Что произошло в эпизоде с незасчитанным голом Нету?
— Я был уверен, что это чистый гол, но принято иное решение. В любом случае, мы должны сконцентрироваться на следующем матче и одержать победу над «Арсеналом».

— Чемпионская гонка сильно осложнится?
— Конечно, поскольку мы все еще позади. Мы попытаемся догнать «Спартак». Хотим стать чемпионами, но сложно играть в каждом матче не только против соперника. После того матча, когда мы обыграли «Спартак» со счетом 4:2, судейские решения стали приниматься не в нашу пользу. В любом случае, мы сделаем все возможное, чтобы продолжить борьбу за чемпионство.

ФК "Зенит"
Теги: Кришито Зенит Амкар
Сегодня, 20:05
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14
(1)
№14 Написал: papapa (Сегодня, 20:51) #
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online

Цитата: Кепончег УЕФА
Добро пожаловать в наш мир.

Хорошо сказал
Попал в каменный век, так не питюкай
Регистрация: 2.02.2017
№13 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:43) #
  • +1
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online

Млять ну кто бы говорил что судьи их прибивают!? smirk
Регистрация: 11.04.2016
№12 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 20:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
девочки херовы))Берите пример с Массимо,как он отзывается о левых пеналях в наши ворота)
чушкари позорные!


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№11 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Запели, цыганские соловьи. Добро пожаловать в наш мир.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№10 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:28) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор 88-20
Цитата: Luis
На сайте ФК Зенита стена плача.Луческу заразил команду своим нытьем

Вы себя вспомните! Вы не плакали а ревели, когда были спорные моменты после игры с нами.

Витюша , не поверишь - мы и сейчас ревём , навзрыд , нам стыдно и противно , нас тащут за уши , а Зенит " убивают " , нам не нужны такие победы , присудите Зениту три очка с Амкаром ! Витя , давай , составляй петицию , я первым подпишу ....


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№9 Написал: vlees (Сегодня, 20:23) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Включаем матч тв в 21-00,будет питерская бомбежка ))
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 20:19) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
А с Андерлехтом вам кто мешал играть?
Регистрация: 30.07.2014
№7 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:16) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Luis
На сайте ФК Зенита стена плача.Луческу заразил команду своим нытьем

Вы себя вспомните! Вы не плакали а ревели, когда были спорные моменты после игры с нами.


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:16) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
но сложно играть в каждом матче не только против соперника.

А еще сегодня Мудко сидел по правую руку от Федуна, не к добру все это. wink


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:14) #
  • +5
  •  (7)
online

А раньше было приятно играть с соперником когда на поле на одного человека было больше для Зенита.Если за 90 минут не забили больше , кивайте на свою атаку -сплошной сумбур....нет Халка и Витселя и нападение не знает что делать -вывод...Вы не какие были в этом матче.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: Nik1975 (Сегодня, 20:13) #
  • 0
  •  (10)
online

Да чтобы они всю жизнь плакали.Бог не фраер все видит,получите сполна за свое дерьмо,,дерьмом и захлебнетесь
Регистрация: 8.03.2017
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 20:12) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что ж вы не скулили про судейство после матчей Зенит-Ростов и Зенит - Спартак? Пока не будете выгрызать каждый матч - будете стенать на судей....
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:09) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Сибирь»
В каждом говоришь? Заметьте, все игроки зенита и тренерский штаб никуя не хотят играть, целыми днями ищут ошибки не у себя. И самое смешное, говорят про каждый матч. Сколько раз вас вытаскивали за грязные чубы из дерьма? Забыл?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Luis (Сегодня, 20:08) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
На сайте ФК Зенита стена плача.Луческу заразил команду своим нытьем
Регистрация: 1.05.2016
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