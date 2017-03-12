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Доменико Кришито: сложно играть в каждом матче не только против соперника
Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о матче чемпионата России против «Амкара» (0:1).
— Поражения — это всегда неприятно, но этот матч запомнится ошибками арбитра и двумя отмененными голами. Когда пропускаешь в начале встречи, начинается другая игра. Конечно, в исходе сегодняшнего матча есть и наша вина, но ее должен разделить и судья.
— Что произошло в эпизоде с незасчитанным голом Нету?
— Я был уверен, что это чистый гол, но принято иное решение. В любом случае, мы должны сконцентрироваться на следующем матче и одержать победу над «Арсеналом».
— Чемпионская гонка сильно осложнится?
— Конечно, поскольку мы все еще позади. Мы попытаемся догнать «Спартак». Хотим стать чемпионами, но сложно играть в каждом матче не только против соперника. После того матча, когда мы обыграли «Спартак» со счетом 4:2, судейские решения стали приниматься не в нашу пользу. В любом случае, мы сделаем все возможное, чтобы продолжить борьбу за чемпионство.
ФК "Зенит"
— Поражения — это всегда неприятно, но этот матч запомнится ошибками арбитра и двумя отмененными голами. Когда пропускаешь в начале встречи, начинается другая игра. Конечно, в исходе сегодняшнего матча есть и наша вина, но ее должен разделить и судья.
— Что произошло в эпизоде с незасчитанным голом Нету?
— Я был уверен, что это чистый гол, но принято иное решение. В любом случае, мы должны сконцентрироваться на следующем матче и одержать победу над «Арсеналом».
— Чемпионская гонка сильно осложнится?
— Конечно, поскольку мы все еще позади. Мы попытаемся догнать «Спартак». Хотим стать чемпионами, но сложно играть в каждом матче не только против соперника. После того матча, когда мы обыграли «Спартак» со счетом 4:2, судейские решения стали приниматься не в нашу пользу. В любом случае, мы сделаем все возможное, чтобы продолжить борьбу за чемпионство.
ФК "Зенит"
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