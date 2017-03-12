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Дмитрий Хомич: никто не мешал "Зениту" забивать, кроме "Амкара" (фото)

Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич после победы над "Зенитом" (1:0) в своём Instagram поделился впечатлениями от игры и судейства в ней.

Дмитрий Хомич: никто не мешал "Зениту" забивать, кроме "Амкара" (фото)
Теги: Хомич Амкар Зенит
Сегодня, 22:03
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13
(7)
№13 Написал: Nik1975 (Сегодня, 23:12) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: OgreGate
Цитата: Skyline
смотрел инфографику движения команд)

ГОМОдрил, а я - смотрел матч, и видел, как бомжей убогих - Амкар весь второй тайм возил по полю. Ты дальше смотри инфографику на заборе и слушай радиоорлов или сегодняшнего долбогреба-комментатора, извини, в сортах говна не разбираюсь, его фамилию не назову. ФАКТ остается фактом - гол - бесспорный - у Амкара, еще минимум два - с выходами 1-в-1 - у них же. А у вас - очередной великий "гол", когда вратарь кидает мяч туда, откуда должны бить штрафной, но на-попу-дающий героически и высокотехнично его перехватывает, и начинает один играть в футбол, не уведомив об этом никого! СлаваУкраине! Или как у вас, какой лозунг у ваших бандерлогов? В "перед", запитер? Вот и ступай в этот "перед!" И пока до зада не доберешься, не раскрывай свой питательный орган

Красавец!!!!Питерские это те же бандерлоги они и по ментальности на хохлов похожи
Регистрация: 8.03.2017
№12 Написал: MIG Piter (Сегодня, 22:49) #
  • -1
  •  (1)

ну гол Дзюбы понятно - липа
а вот момент с Нету - чистый гол Зенита и далее я бы посмотрел, как Амкар начал бы раскрываться, а не стоять в 10 человек сзади..


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№11 Написал: OgreGate (Сегодня, 22:36) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
смотрел инфографику движения команд)

ГОМОдрил, а я - смотрел матч, и видел, как бомжей убогих - Амкар весь второй тайм возил по полю. Ты дальше смотри инфографику на заборе и слушай радиоорлов или сегодняшнего долбогреба-комментатора, извини, в сортах говна не разбираюсь, его фамилию не назову. ФАКТ остается фактом - гол - бесспорный - у Амкара, еще минимум два - с выходами 1-в-1 - у них же. А у вас - очередной великий "гол", когда вратарь кидает мяч туда, откуда должны бить штрафной, но на-попу-дающий героически и высокотехнично его перехватывает, и начинает один играть в футбол, не уведомив об этом никого! СлаваУкраине! Или как у вас, какой лозунг у ваших бандерлогов? В "перед", запитер? Вот и ступай в этот "перед!" И пока до зада не доберешься, не раскрывай свой питательный орган


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№10 Написал: vlees (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Skyline,
Они еще в 1 тайме могли 2 забить,а последние 30 мин я не смотрел,говорят Погорелов сказал в прямом эфире что Гаджиев играл за питерский Спартак и типа бывало и такое недоразумение в питерском футболе,че реально так и сказал?))))пиздц
Регистрация: 12.01.2017
№9 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:27) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
vlees,
когда команда пытается хотябы пробывать в футбол играть. то центр поля тоже переходят. здесь же выжженое поле у штрафной амкара. они тупо весь матч там отстояли. так что пусть этот пиздабол помолчит. люди не слепые.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№8 Написал: vlees (Сегодня, 22:25) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Skyline,
А че они должны были делать?идти вперед?)
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:22) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
Цитата: Skyline
отстояли весь матч у ворот

Удары в створ: 5:5
Ты про бомжей сейчас, героичный? Героично просрали, просрав несколько выходов 1-в-1, крысы laughing И теперь скулите, как потерпевшие... СНОВА. В этот раз куда поедете, убогие? Дуйте в Лозанну, уже вами натоптаной, нахоженой, обильно унавоженой тропой!

слушай чучело.я смотрел инфографику движения команд) так вот амкар все командой стоял у своей штрафной. так что не надо мне рассказывать сказки.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: OgreGate (Сегодня, 22:16) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
отстояли весь матч у ворот

Удары в створ: 5:5
Ты про бомжей сейчас, героичный? Героично просрали, просрав несколько выходов 1-в-1, крысы laughing И теперь скулите, как потерпевшие... СНОВА. В этот раз куда поедете, убогие? Дуйте в Лозанну, уже вами натоптаной, нахоженой, обильно унавоженой тропой!


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:13) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
ой господи. ну все герой мля. отстояли весь матч у ворот а гоноруто))


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 22:10) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
И я про что. Вкатили две вещи, которые засчитать могут только в кабинете, кабинета не было - значит фсепрапала, эта Спартак опять много бил пенальти(с). Животные, мля. Голожопые


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: Nik1975 (Сегодня, 22:09) #
  • 0
  •  (12)
online

Голубое говно убирайтесь из РФПЛ.Эти деньги лучше таким командам как Амкар и Ростов оттдать больше толку будет
Регистрация: 8.03.2017
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:08) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
У Дзюбы травма. Пердак разорвало.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: vlees (Сегодня, 22:06) #
  • +2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все по делу сказал.Eбать бомжей eбать
Регистрация: 12.01.2017
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