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Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (21)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (21)
Гелор Канга может перейти в "Спартак"
"Спартак" интересуется полузащитником "Црвены Звезды" Гелором Канга, утверждает supersport365.
Сообщается, что белградский клуб требует за 26-летнего хавбека, выступавшего до 2016 года в "Ростове", два миллиона евро.
Сообщается, что белградский клуб требует за 26-летнего хавбека, выступавшего до 2016 года в "Ростове", два миллиона евро.
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