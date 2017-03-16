Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Гелор Канга может перейти в "Спартак"

"Спартак" интересуется полузащитником "Црвены Звезды" Гелором Канга, утверждает supersport365.

Сообщается, что белградский клуб требует за 26-летнего хавбека, выступавшего до 2016 года в "Ростове", два миллиона евро.
Теги: Канга Спартак Трансферы Црвена Звезда
Сегодня, 21:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.