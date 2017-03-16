Гелор Канга может перейти в "Спартак"

"Спартак" интересуется полузащитником "Црвены Звезды" Гелором Канга, утверждает supersport365.



Сообщается, что белградский клуб требует за 26-летнего хавбека, выступавшего до 2016 года в "Ростове", два миллиона евро.