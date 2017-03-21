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Артем Дзюба: многие хотят чемпионства "Спартака", я за приглашение иностранных судей

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поделился мнением о судейских скандалах, разгоревшихся во второй части чемпионата страны.

"Я в принципе за приглашение иностранных арбитров. Боюсь, что могут помогать определённой команде сверху люди. Вот и всё. После "Амкара" уверен, что есть опасность потерять очки из-за решений судей. Не хотелось бы, чтобы помогали другим. Многие хотят, чтобы чемпионом стал "Спартак". Я поддерживаю идею приглашения иностранных судей", — сказал Дзюба в интервью ФАН.
Теги: Дзюба Спартак Зенит
Сегодня, 18:25
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№55 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:26) #
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Boss52
Цитата: vlees^^
Я увидел,как ужасно грубо, Что зрителей повергло в шок,
Схватил в штрафной Беляев Дзюбу И бросил оземь как мешок.
Тот рухнул тяжело и больно, Как раненая лань в лесу,
Так,арбитр Еськов невольно На свой свисток пролил слезу.
Тут заиграл Башмет на альте И где-то много выше гор
Хор ангелов пропел:"пенаааааальти!" И Бог на точку перс простер.
Разберг,удар потряс ворота, Неотвратимый,как кинжал...
И только Дзюба отчего-то Стоял и потихоньку ржал.

Я давно уже хотел сказать, что вы с "каплей" растрачиваете свой талант к стихотворчеству по пустякам.

тема есть wink только там не перс(ы) и явно не перс(и) - про персТы ведь сложено... blush


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№54 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:18) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Mitrich
Глупо что либо тут обсуждать

разве можно про дзюпу что-то обсуждать? народ просто ругает свинокрыса
Регистрация: 7.12.2016
№53 Написал: Канада (Сегодня, 20:17) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
хоть один карман (для каточек) у судей всегда есть. там можно не только пошарить ловкими пальчиками, но и доложить туда кой-чаво, в нужный момент.
Чемодан от Гинера? Такой неслабый карман.


--------------------
Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№52 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 20:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Глупо что либо тут обсуждать учитывая то, что на источнике указанном в тексте ничего я лично не нашел. Кто то видел? На сайте спорт экспресса ничего похожего нет.

Цитата: Дзюба
Не хотелось бы, чтобы помогали другим.


Если б такое сказал Дзю, то такое бы началось ... ибо под текстом ясно читается что другим не хотелось бы, а нам можно.)))))))))))))


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№51 Написал: Nastas (Сегодня, 20:07) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: ПавКо
--- тогда почему на решающие матчи не пригласить международных арбитров?


А толку если ответственный матч сеня проиграет, а остальные с аутсайдерами благодаря судейству выиграет? либо все либо нет смысла..
Регистрация: 26.02.2017
№50 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: SHRЕК
Дзюба прав!!

конечно прав,
вы даже на друг друга похожи laughing
Регистрация: 7.12.2016
№49 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:06) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
может Дзюба и не тот персонаж, кто должен реально переживать, а Главное, ОБЕСПЕЧИВАТЬ корректное судейство...но
- вспомните недавние слова Карпина об отсутствии ответственности судей wink

-- да и опыт приглашений не самый плохой у нас уже имеется!
--- тогда почему на решающие матчи не пригласить международных арбитров? ЕСЛИ свои пока реально могут косячить безответственно??

---- и не куй сюда тянуть проблемы болельщицких пристрастий - пусть Лучшие выиграют в честной борьбе! с квалифицированным судейством!!!
(имхо)


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№48 Написал: Nastas (Сегодня, 20:04) #
  • +3
  •  (9)

Уважал Дзюбу, жаль было когда он по арендам был..
но теперь понятно какая он крыса и мразь!
Он не только снаружи деревянный, а и внутри..

Если судьи Сенит не будут тянуть, то им и в пердив вылететь недалеко!
Регистрация: 26.02.2017
№47 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 20:03) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rocker31
Будем ждать тебя,Тёма,обязательно выходи на поле 16-го. Думаю,ты ещё не всё о себе знаешь...

Забей св.иньям хорошую парочку, Артем. Как ж/б сваи...
Регистрация: 24.09.2013
№46 Написал: Виталий Лодовский (Сегодня, 20:01) #
  • -3
  •  (3)

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 21.03.2017
№45 Написал: Apant1 (Сегодня, 19:59) #
  • +5
  •  (9)

Дзюба тоже вроде как за чемпионство Спартака. При иностранных судьях у Зенита шансов нет, ни сомнительных пенделей, да и вне игры начнут свистеть)
Регистрация: 15.03.2017
№44 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:55) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees^^

Я увидел,как ужасно грубо,
Что зрителей повергло в шок,
Схватил в штрафной Беляев Дзюбу
И бросил оземь как мешок.

Тот рухнул тяжело и больно,
Как раненая лань в лесу,
Так,арбитр Еськов невольно
На свой свисток пролил слезу.

Тут заиграл Башмет на альте
И где-то много выше гор
Хор ангелов пропел:"пенаааааальти!"
И Бог на точку перс простер.


Разберг,удар потряс ворота,
Неотвратимый,как кинжал...
И только Дзюба отчего-то
Стоял и потихоньку ржал.


Я давно уже хотел сказать, что вы с "каплей" растрачиваете свой талант к стихотворчеству по пустякам. Пора бы уже "замахнуться" на что-то более серьезное, эпохальное, чем "спартакоблудие". Действительно стоит попробовать. Без ерничества и БГГ. Удачи, но только в стихосложении..
Регистрация: 29.11.2014
№43 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:55) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Кепончег УЕФА
через одно падение пенальти, а всё равно, пока, без титула. Не порядок.


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№42 Написал: rusll (Сегодня, 19:53) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ювентус»
Дзюба! просто дешевка, которая дует только в свою дуду, не желая замечать , что происходит вокруг
Регистрация: 2.03.2017
№41 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 19:52) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Будем ждать тебя,Тёма,обязательно выходи на поле 16-го. Думаю,ты ещё не всё о себе знаешь...
Регистрация: 14.02.2007
№40 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:45) #
  • +4
  •  (8)
online

Или журналюга второпях писал не пойми что, или у Полена непонятно что с головой: всё в кучу свалено и перемешано в этом, с позволения сказать, "интервью".
Регистрация: 6.08.2008
№39 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:42) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
даже зенит очкует, что его со спартаком будут судить предвзято. нехреновый в этом сезоне у хрюнов админресурс.

как может быть админресурс против зенита,если в прошлом мае,во время отчаянной борьбы с вами они за один только месяц пробили 6 пенальти!Это в то время когда халк за метр до штрафной валился а давали пенку!
Регистрация: 3.11.2016
№38 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:37) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Кусок массы фекальной


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№37 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 19:36) #
  • +3
  •  (7)

Не хотелось бы, чтобы помогали другим.

Ну здесь он шикарен ....
Кста .... Скажите .... Кто нибудь видел интерьвью шлюбы , что б там не упоминался " Спартак "?.....
Регистрация: 21.01.2016
№36 Написал: SHRЕК (Сегодня, 19:32) #
  • -4
  •  (16)

Дзюба прав!!! Чего он не так сказал то свинодебилы? Человек говорит не вашим не нашим что в этом не так? это справедливо! Свиноферма хором визжала при Балонке за продажных судей теперь они стали честными чтоль?
Регистрация: 11.02.2017
№35 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:30) #
  • +1
  •  (9)
online

полено с лицом дебила нам что-то сказало- переведите плиз smiley
Регистрация: 7.12.2016
№34 Написал: mustang (Сегодня, 19:26) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
дурилко ,тебя ж на второй минуте вышвырнут за твои трюки
хотя о чем это я........у барсеточника отродясь мозгов не было
Регистрация: 23.12.2015
№33 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 19:26) #
  • -6
  •  (14)

даже зенит очкует, что его со спартаком будут судить предвзято. нехреновый в этом сезоне у хрюнов админресурс.
Регистрация: 7.03.2016
№32 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:26) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Я вот смотрю на это все...помню, когда спартаки угарали со своими заговорами, многие над ними смеялись.. А лазурные то посмешнее истерят)

+100500!Еще прикол в том что дзюба дал это интервью после матча с арсеналом где были два спорных голевых момента трактованы в пользу зенита!
Регистрация: 3.11.2016
№31 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 19:22) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Рашэн...проститут...дзюба.
Регистрация: 30.07.2014
№30 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:18) #
  • +2
  •  (6)

"Боюсь, что могут помогать определённой команде сверху люди. Вот и всё"

Бздюба, помощник пока приболел. Не до футбола.
Регистрация: 6.10.2009
№29 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 19:13) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: 4 звезды
карманов у судей не будет

хоть один карман (для каточек) у судей всегда есть. там можно не только пошарить ловкими пальчиками, но и доложить туда кой-чаво, в нужный момент.
Регистрация: 7.03.2016
№28 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:13) #
  • +4
  •  (8)
online

ЭХ пля спрячь за карманом деньгу небольшую, выкраду вместе с карманом, дЗюпа-тварь,
карманов у судей не будет

Цитата: Colambous
Один свинной визг.

дзюпа вас научил?
Регистрация: 7.12.2016
№27 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 19:05) #
  • -7
  •  (23)
online

Один свинной визг.
Регистрация: 24.11.2016
№26 Написал: Канада (Сегодня, 19:02) #
  • +8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Он все сказал)
Хочет иностранных рефери - отлично , но тогда невские потеряют последние шансы на первое место , поэтому есть уверенность ,что дерево лукавит !


--------------------
Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
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