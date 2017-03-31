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Алан Дзагоев не сыграет против "Крыльев Советов"
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев из-за травмы не сыграет в матче 21-го тура РФПЛ с "Крыльями Советов", сообщает официальный сайт армейцев.
Получивший сильный ушиб в товарищеском матче с тульским "Арсеналом" Георгий Щенников 30 марта вернулся в общую группу и наравне со всеми готовится к игре. В отличие от Алана Дзагоева, получившего повреждение задней поверхности бедра в матче сборной России против Бельгии. Точные сроки восстановления полузащитника пока неизвестны, но воскресную встречу он определенно пропустит.
Также не сможет помочь армейцам Георгий Миланов, травмировавшийся в расположении сборной Болгарии.
Получивший сильный ушиб в товарищеском матче с тульским "Арсеналом" Георгий Щенников 30 марта вернулся в общую группу и наравне со всеми готовится к игре. В отличие от Алана Дзагоева, получившего повреждение задней поверхности бедра в матче сборной России против Бельгии. Точные сроки восстановления полузащитника пока неизвестны, но воскресную встречу он определенно пропустит.
Также не сможет помочь армейцам Георгий Миланов, травмировавшийся в расположении сборной Болгарии.
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