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Алан Дзагоев не сыграет против "Крыльев Советов"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев из-за травмы не сыграет в матче 21-го тура РФПЛ с "Крыльями Советов", сообщает официальный сайт армейцев.

Получивший сильный ушиб в товарищеском матче с тульским "Арсеналом" Георгий Щенников 30 марта вернулся в общую группу и наравне со всеми готовится к игре. В отличие от Алана Дзагоева, получившего повреждение задней поверхности бедра в матче сборной России против Бельгии. Точные сроки восстановления полузащитника пока неизвестны, но воскресную встречу он определенно пропустит.

Также не сможет помочь армейцам Георгий Миланов, травмировавшийся в расположении сборной Болгарии.
Теги: Дзагоев ЦСКА Миланов Щенников
Сегодня, 20:07
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(0)
№8 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:33) #
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online

Цитата: vlees.
worried с крыльями и договорится можно

Лучше сразу с Будогосским, пока ещё можно - прогресс не дремлет...((
Регистрация: 28.12.2015
№7 Написал: vlees. (Сегодня, 20:30) #
  • -2
  •  (2)
online

worried с крыльями и договориться можно
Регистрация: 26.03.2017
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:23) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Савелий
Не в коем разе, просто не совсем здоровый футболист, приступивший к тренировкам в основной группе за пару дней до игры, мог бы выйти и на замену.... А так , конечно, общественное мнение о тренере и так пучилось, надо было выжимать максимум....- ну, по головам...

в любом случае планировалась замена,кто же знал что он и тайм не доиграет
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: Oder8587 (Сегодня, 20:19) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Ну, все, ЦСКА не устоять без хача....
Регистрация: 2.10.2016
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:18) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: golden Axe
Цитата: Савелий
Стас спартаковец, тактически грамотная основа сбродной на товарняк...((

Стас виноват что кто то хрустальный?)

Не в коем разе, просто не совсем здоровый футболист, приступивший к тренировкам в основной группе за пару дней до игры, мог бы выйти и на замену.... А так , конечно, общественное мнение о тренере и так пучилось, надо было выжимать максимум....- ну, по головам...
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Никому на хрен не нужны эти "товарняки". Или как надувая щёки,их Черчесов называет "контрольные матчи". Футболисты получают нелепые травмы,а впереди ещё Чемпионат. А для кого то борьба за медали.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:13) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Савелий
Стас спартаковец, тактически грамотная основа сбродной на товарняк...((

Стас виноват что кто то хрустальный?)
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:10) #
  • -3
  •  (3)
online

Стас спартаковец, тактически грамотная основа сбродной на товарняк...((
Регистрация: 28.12.2015
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