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Виктор Васин: сейчас перед игрой нет стопроцентной уверенности, что выйдешь на поле
Защитник ЦСКА Виктор Васин заявил, что хочет провести 30 матчей в РФПЛ нынешнем сезоне.
"Сейчас, конечно, перед игрой нет стопроцентной уверенности, что выйдешь на поле. Остается только работать на тренировках, постоянно доказывать свое право играть. У меня есть дополнительная мотивация: хочется повторить позапрошлый сезон, когда сыграл все 30 матчей без замен по 90 минут.
Безусловно, любому игроку, даже опытному, доверие тренера будет только в помощь. Вообще, чтобы футболист заиграл, нужно соблюсти несколько важных моментов. Надо не только иметь способности и должное физическое и психологическое состояние, но и знать, что в тебя верят. Какой бы ты ни был мастеровитый, без доверия не сможешь показать свои лучшие стороны. Если оно есть – появляется уверенность в своих силах. Это я чувствовал в "Уфе", то же самое проявляется и сейчас", - цитирует Васина официальный сайт ЦСКА.
"Сейчас, конечно, перед игрой нет стопроцентной уверенности, что выйдешь на поле. Остается только работать на тренировках, постоянно доказывать свое право играть. У меня есть дополнительная мотивация: хочется повторить позапрошлый сезон, когда сыграл все 30 матчей без замен по 90 минут.
Безусловно, любому игроку, даже опытному, доверие тренера будет только в помощь. Вообще, чтобы футболист заиграл, нужно соблюсти несколько важных моментов. Надо не только иметь способности и должное физическое и психологическое состояние, но и знать, что в тебя верят. Какой бы ты ни был мастеровитый, без доверия не сможешь показать свои лучшие стороны. Если оно есть – появляется уверенность в своих силах. Это я чувствовал в "Уфе", то же самое проявляется и сейчас", - цитирует Васина официальный сайт ЦСКА.
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