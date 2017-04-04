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Николас Ломбертс: "Спартак" почувствует прессинг "Зенита" и в Москве даст слабину

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал, что думает только о победе в чемпионате России.

"Думаю только о чемпионстве. Понятно, что очень многое зависит от "Спартака" и от нашего с ним матча в Москве. В любом случае нам нужно попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, что победим в ближайшем туре "Анжи", "Спартак" перед очной встречей почувствует наше дыхание в спину, прессинг с нашей стороны и даст на "Открытие Арене" слабину", - цитирует Ломбертса официальный сайт "Зенита".
Теги: Ломбертс Зенит Спартак
Сегодня, 19:03
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(1)
№3 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 19:28) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
пфффффффффф
Регистрация: 24.11.2008
№2 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Зенит-Питер
Коля давай сначала с онжой сыграйте. А потом уж про спартак.


А вот это правильно. Step by step. Пусть победит сильнейший. А "высеры" со стороны болельщиков обеих команд не определяют конечный результат. Единственное хотелось бы, чтобы обошлось без громких судейских скандалов.
Регистрация: 29.11.2014
№1 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 19:04) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Коля давай сначала с онжой сыграйте. А потом уж про спартак.


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
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