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Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (1)
Николас Ломбертс: "Спартак" почувствует прессинг "Зенита" и в Москве даст слабину
Защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал, что думает только о победе в чемпионате России.
"Думаю только о чемпионстве. Понятно, что очень многое зависит от "Спартака" и от нашего с ним матча в Москве. В любом случае нам нужно попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, что победим в ближайшем туре "Анжи", "Спартак" перед очной встречей почувствует наше дыхание в спину, прессинг с нашей стороны и даст на "Открытие Арене" слабину", - цитирует Ломбертса официальный сайт "Зенита".
"Думаю только о чемпионстве. Понятно, что очень многое зависит от "Спартака" и от нашего с ним матча в Москве. В любом случае нам нужно попасть в Лигу чемпионов. Надеюсь, что победим в ближайшем туре "Анжи", "Спартак" перед очной встречей почувствует наше дыхание в спину, прессинг с нашей стороны и даст на "Открытие Арене" слабину", - цитирует Ломбертса официальный сайт "Зенита".
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