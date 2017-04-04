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У А.Березуцкого повреждение мышцы задней поверхности голени, а Головин тренировался в общей группе

Медицинское обследование, проведённое после матча армейцев с "Крыльями Советов", выявило у защитника Алексея Березуцкого повреждение мышцы задней поверхности голени.

Сейчас футболисту предписаны лечебно-восстановительные мероприятия и покой. Полузащитник Александр Головин, также заменённый по ходу позавчерашнего поединка, сегодня работал наравне с остальными игроками красно-синих, которые играли с самарцами с первых минут.

Ещё два полузащитника, Алан Дзагоев и Георгий Миланов, продолжают заниматься по индивидуальному плану.

ПФК ЦСКА
Теги: Березуцкий А. Головин
Сегодня, 20:27
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