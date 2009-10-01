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Максим Митрофанов: я рассмотрел бы вариант с созданием системы "закрытых" лиг"
Российскому футболу следует рассмотреть создание системы лиг, закрытых для вступления в них на протяжении 5-10 лет, для каждой из которых были бы четко прописаны целевые показатели, заявил генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Максим Митрофанов.
"Лично я рассмотрел бы варианты еще более кардинальных реформ развития профессионального футбола, в частности, создание системы "закрытых" лиг, где для каждой были бы четко прописаны наборы целевых показателей, необходимых для участия в них. Считаю, что такие лиги можно было бы "закрыть" (то есть сделать состав команд-участниц неизменным) на срок от 5 до 10 лет. За это время клубы, в том числе и клубы РФПЛ, получили бы возможность заняться более эффективным развитием собственных инфраструктурных и футбольных подразделений, а также повышением качества работы с болельщиками.
В целом мы понимаем мотивацию руководства лиги (РФПЛ), когда оно задумывается о подобных решениях. К сожалению, уровень клубов и зачастую их подход к участию в соревнованиях РФПЛ сводится исключительно к решению сиюминутных задач и достижению локальных спортивных результатов", - цитирует Митрофанова ТАСС.
"Лично я рассмотрел бы варианты еще более кардинальных реформ развития профессионального футбола, в частности, создание системы "закрытых" лиг, где для каждой были бы четко прописаны наборы целевых показателей, необходимых для участия в них. Считаю, что такие лиги можно было бы "закрыть" (то есть сделать состав команд-участниц неизменным) на срок от 5 до 10 лет. За это время клубы, в том числе и клубы РФПЛ, получили бы возможность заняться более эффективным развитием собственных инфраструктурных и футбольных подразделений, а также повышением качества работы с болельщиками.
В целом мы понимаем мотивацию руководства лиги (РФПЛ), когда оно задумывается о подобных решениях. К сожалению, уровень клубов и зачастую их подход к участию в соревнованиях РФПЛ сводится исключительно к решению сиюминутных задач и достижению локальных спортивных результатов", - цитирует Митрофанова ТАСС.
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