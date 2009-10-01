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Максим Митрофанов: я рассмотрел бы вариант с созданием системы "закрытых" лиг"

Российскому футболу следует рассмотреть создание системы лиг, закрытых для вступления в них на протяжении 5-10 лет, для каждой из которых были бы четко прописаны целевые показатели, заявил генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Максим Митрофанов.

"Лично я рассмотрел бы варианты еще более кардинальных реформ развития профессионального футбола, в частности, создание системы "закрытых" лиг, где для каждой были бы четко прописаны наборы целевых показателей, необходимых для участия в них. Считаю, что такие лиги можно было бы "закрыть" (то есть сделать состав команд-участниц неизменным) на срок от 5 до 10 лет. За это время клубы, в том числе и клубы РФПЛ, получили бы возможность заняться более эффективным развитием собственных инфраструктурных и футбольных подразделений, а также повышением качества работы с болельщиками.

В целом мы понимаем мотивацию руководства лиги (РФПЛ), когда оно задумывается о подобных решениях. К сожалению, уровень клубов и зачастую их подход к участию в соревнованиях РФПЛ сводится исключительно к решению сиюминутных задач и достижению локальных спортивных результатов", - цитирует Митрофанова ТАСС.
Теги: Митрофанов Зенит
Сегодня, 16:24
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(1)
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:43) #
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online

Цитата: tfu
И какая мотивация играть будет у тех кто снизу?

либо бабло (что подходит под митрофановское определение "эффективное развитие")
либо должна быть система плейофф


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
И какая мотивация играть будет у тех кто снизу?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33) #
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online

Здорово придумали, долго думали интересно?
И какова Митрофановская выгода?
В чем выражается заинтересованность ФК Зенит в закрытой лиге?

А клубы ФНЛ, что думают по поводу закрытости?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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