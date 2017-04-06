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Александр Тарханов: мы вышли в финал, и теперь планируем его выиграть
"Урал" планирует победить в финале Кубка России столичный "Локомотив", сообщил главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.
В четверг "Урал" на своем поле обыграл "Рубин" со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России.
"Игра была острая, с атакующими действиями. Команда хорошо двигалась, поэтому не возникали проблемы с заменами. При счете 1:1 готовили Романа Павлюченко, но так как забили, решили все же его не выпускать. Сегодня в очередной раз забил Ильин, это уже "пятерка", он сегодня хорошо боролся.
Мы вышли в финал, и теперь планируем его выиграть", - приводит слова Тарханова ТАСС.
В четверг "Урал" на своем поле обыграл "Рубин" со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России.
"Игра была острая, с атакующими действиями. Команда хорошо двигалась, поэтому не возникали проблемы с заменами. При счете 1:1 готовили Романа Павлюченко, но так как забили, решили все же его не выпускать. Сегодня в очередной раз забил Ильин, это уже "пятерка", он сегодня хорошо боролся.
Мы вышли в финал, и теперь планируем его выиграть", - приводит слова Тарханова ТАСС.
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