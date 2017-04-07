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Геннадий Орлов: когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат, очевидно, что он вообще ничего в футболе не понимает

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова президента РФПЛ Сергея Прядкина относительно сокращения количества участников первенства.

"Сейчас идёт дискуссия по поводу сокращения или увеличения лиги. Но я удивлён другому. Господин Прядкин вначале отметился как ньюсмейкер фразой, что довольны календарём с переносом матчей на понедельник. По его словам, этим недовольны только болельщики и журналисты. Тем самым президент РФПЛ говорит, что болельщики его не интересуют. Как же он может руководить футболом? Закройте трибуны, делите деньги между собой, эти бюджеты. Идёт жуткая неразбериха в организационных вопросах. Когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат до 12-14 команд, очевидно, что он же вообще ничего в футболе не понимает. Если следовать его логике, в чемпионате должны остаться пять клубов, которые работают на частные деньги. Нам нужны радикальные реформы, а этого пока нет. Пусть будут частные клубы — так в своё время сделали на Украине", - сказал Орлов.

"Это Москвы в Санкт-Петербурге"
Теги: Орлов Прядкин
Сегодня, 23:20
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№2 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 23:27) #
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online

Иногда и Орлов скажет что-нибудь по делу
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 23:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кроме вас , ГСО никто футболе понимает.... ,- давайте для полноты кпртины , под эгидой Газпрома создадим клубов этак 5-6...., и гарантированно Зенит будет иметь гандикап очков 30-36....и не надо будет по ходу сезона Плаческу пенять на московских судей....
Регистрация: 3.12.2016
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