Геннадий Орлов: когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат, очевидно, что он вообще ничего в футболе не понимает

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова президента РФПЛ Сергея Прядкина относительно сокращения количества участников первенства."Сейчас идёт дискуссия по поводу сокращения или увеличения лиги. Но я удивлён другому. Господин Прядкин вначале отметился как ньюсмейкер фразой, что довольны календарём с переносом матчей на понедельник. По его словам, этим недовольны только болельщики и журналисты. Тем самым президент РФПЛ говорит, что болельщики его не интересуют. Как же он может руководить футболом? Закройте трибуны, делите деньги между собой, эти бюджеты. Идёт жуткая неразбериха в организационных вопросах. Когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат до 12-14 команд, очевидно, что он же вообще ничего в футболе не понимает. Если следовать его логике, в чемпионате должны остаться пять клубов, которые работают на частные деньги. Нам нужны радикальные реформы, а этого пока нет. Пусть будут частные клубы — так в своё время сделали на Украине", - сказал Орлов.