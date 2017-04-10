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Евгений Алдонин: чемпионская гонка безусловно продолжается

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что из "Спартака" пока рано делать чемпиона, команду впереди ждут сложные матчи.

"Чемпионская гонка безусловно продолжается. Если взглянуть в календарь, то у "Спартака" он самый сложный. ЦСКА не раз отыгрывал большие отрывы, поэтому здесь нужно подходить от матча к матчу и выигрывать их, параллельно смотреть, как будет выступать "Спартак". Следующий тур будет очень важным, с точки зрения расстановки. Матч между "Спартаком" и "Зенитом" будет центральной встречей", - цитирует Алдонина "Спорт FM".
Теги: Алдонин Спартак ЦСКА Зенит
Сегодня, 16:25
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