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Александр Бубнов: считаю, что пенальти в ворота "Уфы" назначать не следовало

Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов считает, что арбитру Сергею Лапочкину не следовало назначать пенальти в ворота "Уфа" в матче 22-го тура чемпионата России "Уфа" - "Спартак".

"У меня есть вопросы к арбитрам. Считаю, что пенальти в ворота "Уфы" назначать не следовало, поскольку Никитин не играл умышленно: мяч попал ему в руку от ноги, он не играл рукой – касание произошло неумышленно. Также думаю, что и пенальти в ворота "Спартака" назначить не следовало. Кутепов убирает ногу, тогда как Засеев очень хотел упасть. За такое в Англии как правило дают желтую карточку.

Возможная потеря Зе Луиша и Луиса Адриано? Каррера в любом случае поступил правильно, не став беречь лидеров. Игра с "Уфой" была не менее важной, чем будет с "Зенитом". Для "Спартака" – отсутствие лидеров не будет экстренной ситуацией, поскольку у них есть длинная скамейка. Игроки готовы к этому, поскольку уже не раз сталкивались с потерями. К том же им привычно, что Каррера регулярно устраивает ротацию.

После осечек "Зенита" и ЦСКА даю на чемпионство "Спартака" 80 процентов. Они могут проиграть обоим конкурентам, но все равно будут владеть ситуацией. И ведь далеко не факт, что ЦСКА с "Зенитом" пройдут оставшуюся дистанцию без потерь. Если в следующем туре "Спартак" обыгрывает "Зенит", а ЦСКА теряет очки с "Ростовом", то, думаю, что главная интрига сезона будет снята окончательно", - приводит слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак Уфа
Сегодня, 21:33
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№9 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 22:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ну столько соплей было вылито, как же не поставить.

Цитата: vlees..
да обидно что нам поставили пеналь,должны были всех унизить без пенальти

а получается так, что ты унижаешь только себя своими постами...
Регистрация: 5.04.2017
№8 Написал: Батька (Сегодня, 22:34) #
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А зачем руки растопыривал ? Прижал бы к себе и ничего не было ну может мяч в створ полетел и беленов забрал его !!
Регистрация: 9.09.2016
№7 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:27) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rasmus
Есть регламент руками играть нельзя, это же не гандбол, волейбол или баскетбол. Понятно, несчастный случай, но как говорит Бубнов правила превыше всего.

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Да тут всё сраслось, и повод назначить, и многоголосые стенания свиней, в ожидании первого пенальти. Вот Лапочкин и поставил, чтобы заткнулись. Это сейчас они герои, он нам нах... не нужен, а по ходу матча, визжали от восторга.
Регистрация: 14.11.2012
№6 Написал: Rasmus (Сегодня, 22:22) #
  • +2
  •  (10)

Есть регламент руками играть нельзя, это же не гандбол, волейбол или баскетбол. Понятно, несчастный случай, но как говорит Бубнов правила превыше всего.

А вот уфимский пеналь, это просто судейская издевк, понятно, что был контакт в виде касания и ноги и руки Кутеповым, но Засеев упал, как подкошенный, а Лапочкин явно ждал этого момента. Театр и цирк одновременно.
Регистрация: 21.03.2017
№5 Написал: зенитовец СССР (Сегодня, 22:13) #
  • +3
  •  (9)

Такой пенальти ставить нужно - мячь после касания ноги игрока летел в створ ворот и рука игрока прервала сей полёт; посему пеналь есть 100%.
Регистрация: 22.08.2008
№4 Написал: vlees.. (Сегодня, 21:59) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
да обидно что нам поставили пеналь,должны были всех унизить без пенальти
Регистрация: 2.04.2017
№3 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 21:54) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
если попадете в ЛЧ там будете рекорды ставить, 1-18 надо побить!

У нас и полярный рекорд есть, в уровень европейским грандам, так что делаем что хотим )
Регистрация: 25.05.2013
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 21:52) #
  • -5
  •  (17)
online

Цитата: капля никотина
Такой рекорд нам обосрали этим пенальти. На века!!!

если попадете в ЛЧ там будете рекорды ставить, 1-18 надо побить!
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:48) #
  • +3
  •  (13)

Такой рекорд нам обосрали этим пенальти. На века!!!
Регистрация: 3.03.2007
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