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Александр Бубнов: считаю, что пенальти в ворота "Уфы" назначать не следовало
Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов считает, что арбитру Сергею Лапочкину не следовало назначать пенальти в ворота "Уфа" в матче 22-го тура чемпионата России "Уфа" - "Спартак".
"У меня есть вопросы к арбитрам. Считаю, что пенальти в ворота "Уфы" назначать не следовало, поскольку Никитин не играл умышленно: мяч попал ему в руку от ноги, он не играл рукой – касание произошло неумышленно. Также думаю, что и пенальти в ворота "Спартака" назначить не следовало. Кутепов убирает ногу, тогда как Засеев очень хотел упасть. За такое в Англии как правило дают желтую карточку.
Возможная потеря Зе Луиша и Луиса Адриано? Каррера в любом случае поступил правильно, не став беречь лидеров. Игра с "Уфой" была не менее важной, чем будет с "Зенитом". Для "Спартака" – отсутствие лидеров не будет экстренной ситуацией, поскольку у них есть длинная скамейка. Игроки готовы к этому, поскольку уже не раз сталкивались с потерями. К том же им привычно, что Каррера регулярно устраивает ротацию.
После осечек "Зенита" и ЦСКА даю на чемпионство "Спартака" 80 процентов. Они могут проиграть обоим конкурентам, но все равно будут владеть ситуацией. И ведь далеко не факт, что ЦСКА с "Зенитом" пройдут оставшуюся дистанцию без потерь. Если в следующем туре "Спартак" обыгрывает "Зенит", а ЦСКА теряет очки с "Ростовом", то, думаю, что главная интрига сезона будет снята окончательно", - приводит слова Бубнова Sportbox.
"У меня есть вопросы к арбитрам. Считаю, что пенальти в ворота "Уфы" назначать не следовало, поскольку Никитин не играл умышленно: мяч попал ему в руку от ноги, он не играл рукой – касание произошло неумышленно. Также думаю, что и пенальти в ворота "Спартака" назначить не следовало. Кутепов убирает ногу, тогда как Засеев очень хотел упасть. За такое в Англии как правило дают желтую карточку.
Возможная потеря Зе Луиша и Луиса Адриано? Каррера в любом случае поступил правильно, не став беречь лидеров. Игра с "Уфой" была не менее важной, чем будет с "Зенитом". Для "Спартака" – отсутствие лидеров не будет экстренной ситуацией, поскольку у них есть длинная скамейка. Игроки готовы к этому, поскольку уже не раз сталкивались с потерями. К том же им привычно, что Каррера регулярно устраивает ротацию.
После осечек "Зенита" и ЦСКА даю на чемпионство "Спартака" 80 процентов. Они могут проиграть обоим конкурентам, но все равно будут владеть ситуацией. И ведь далеко не факт, что ЦСКА с "Зенитом" пройдут оставшуюся дистанцию без потерь. Если в следующем туре "Спартак" обыгрывает "Зенит", а ЦСКА теряет очки с "Ростовом", то, думаю, что главная интрига сезона будет снята окончательно", - приводит слова Бубнова Sportbox.
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