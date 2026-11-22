Видимо, нам компенсировалось за прошлые игры, в которых мы пропускали голы на последних минутах. Для нас результат нормальный, для "Спартака" это потеря очков.
Ребята, которые вышли на замены — молодцы, вышли и усилили", - сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 22 ноября, состоялся матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором махачкалинское "Динамо" принимало у себя дома московский "Спартак". Встреча проходила на стадионе "Анжи-Арена" в Каспийске и завершилась вничью - 1:1. Гости вели в счете по ходу всей игры, однако команда Вадима Евсеева сумела уйти от поражения, забив на 89-й минуте.
Махачкалинцы набрали 17 очков и увеличили отрыв от зоны стыков, закрепившись на безопасном, 12-м месте в турнирной таблице.