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Давид Юрченко: мы больше заслуживали победы в матче с "Зенитом"

Вратарь "Анжи" Давид Юрченко рассказал, что команда заслуживала большего в матче 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1).

"Жалко - не то слово. Обидно. Мы потеряли больше, чем набрали. "Зенит" - очень хорошая команда, но в этот день мы смотрелись куда лучше и больше заслуживали победы", - цитирует Юрченко официальный сайт "Анжи".
Теги: Юрченко Анжи Зенит
Вчера, 23:40
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