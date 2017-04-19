Обзор лучших букмекерских контор мира

Самые надёжные букмекерские конторы с русскоязычными сайтами представляет рейтинг лучших букмекеров. В нём собраны БК, условия которых подходят начинающим и опытным беттерам. Эти конторы имеют репутацию надёжных и ответственных партнёров, предлагают лучшие бонусные программы, широкую линию событий и приемлемые коэффициенты. С точки зрения игроков они наиболее привлекательны, сайты этих БК пользуются большой популярностью у русскоязычных пользователей.

Лучшие букмекерские конторы мира

Рейтинг лучших зарубежных БК составлен на основе опроса экспертов и игроков, он объективно отражает ситуацию на международном игровом рынке. В рейтинг вошли лучшие конторы, в которых могут делать ставки на спорт игроки из России и стран СНГ.

Рейтинг букмекерских контор:

LeonBets . Создана в 2007 году, занимает лидирующие позиции в Рунете, предлагает лучшую бонусную программу (100% при регистрации) и высокие коэффициенты. Имеет удобный сайт на нескольких языках, в том числе и на русском. Поддерживает все популярные платёжные системы, минимальный депозит – 1 доллар, минимальная ставка – 1 доллар, принимает EUR, USD и RUR.

. Создана в 2007 году, занимает лидирующие позиции в Рунете, предлагает лучшую бонусную программу (100% при регистрации) и высокие коэффициенты. Имеет удобный сайт на нескольких языках, в том числе и на русском. Поддерживает все популярные платёжные системы, минимальный депозит – 1 доллар, минимальная ставка – 1 доллар, принимает EUR, USD и RUR.

Unibet . Работает 20 лет, насчитывает больше 14 млн. клиентов, несколько раз признавалась лучшим букмекером года. О надёжности и безопасности конторы говорит тот факт, что её акции высоко котируются на Стокгольмской фондовой бирже. БК предлагает ставки на традиционные и экзотические виды спорта, а также на различные премии и политические события. Сайт имеет русскоязычную версию, удобный и понятный интерфейс. Минимальный депозит – 10 долларов, минимальная ставка – 10 центов, принимает EUR, USD и GBP.

. Работает 20 лет, насчитывает больше 14 млн. клиентов, несколько раз признавалась лучшим букмекером года. О надёжности и безопасности конторы говорит тот факт, что её акции высоко котируются на Стокгольмской фондовой бирже. БК предлагает ставки на традиционные и экзотические виды спорта, а также на различные премии и политические события. Сайт имеет русскоязычную версию, удобный и понятный интерфейс. Минимальный депозит – 10 долларов, минимальная ставка – 10 центов, принимает EUR, USD и GBP.

William Hill . Самая старая БК в мире, принимает ставки на спорт с 1934 года. Интерфейс сайта несколько необычен, но имеет русский перевод. Помимо спортивного раздела на сайте имеется доступ в онлайн-казино, где можно поиграть в покер, рулетку и другие азартные игры. При регистрации предоставляется бонус в размере 10 долларов, минимальный депозит – 10 долларов, минимальная ставка – 1 доллар, принимаются EUR, USD и RUR.

. Самая старая БК в мире, принимает ставки на спорт с 1934 года. Интерфейс сайта несколько необычен, но имеет русский перевод. Помимо спортивного раздела на сайте имеется доступ в онлайн-казино, где можно поиграть в покер, рулетку и другие азартные игры. При регистрации предоставляется бонус в размере 10 долларов, минимальный депозит – 10 долларов, минимальная ставка – 1 доллар, принимаются EUR, USD и RUR.

Bet365. Крупнейшая контора Великобритании, принимает ставки с 1974 года, насчитывает больше 5 млн. клиентов. Предлагает широкую линию, подробные росписи и высокие коэффициенты, уделяет большое внимание безопасности. Особой популярностью пользуется у профессиональных беттеров. Интерфейс сайта – на 17 языках, при регистрации начисляется бонус 100%, минимальный депозит – 1 евро, минимальная ставка – 20 евроцентов. Принимает USD, EUR и GBP.



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