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Юрий Желудков: очень трудно оценивать работу Мирчи Луческу, ведь это его первый сезон

Бывший футболист "Зенита" Юрий Желудков высказал своё мнение о будущем главного тренера питерской команды Мирчи Луческу.

"Тут очень трудно оценивать работу Мирчи Луческу, ведь это его первый сезон. Руководство "Зенита" должно видеть его взаимоотношения с футболистами. Если у Луческу есть хороший контакт с игроками "Зенита", тогда его нужно оставлять в команде и дать ему поработать. Если нет нормальных отношений, тогда точно с ним надо расставаться. Мне пока непонятно, почему игроки при нём не прибавляют. Конкуренции в составе не видно, хотя на каждую позицию по несколько футболистов, но играют одни и те же. Мне непонятно, почему, например, играет Александр Кокорин, почему пропали Молло и Новосельцев", - цитирует Желудкова "Чемпионат.сом".
Теги: Желудков Зенит Луческу
Сегодня, 21:12
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(0)
№4 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:37) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Дайте румыну поработать. Года три, четыре. И всё у зени будет хорошо!
Регистрация: 13.03.2012
№3 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
И последний, надеюсь.

Успели раньше меня joy
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: metis Riga (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Время было достаточно.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
И последний, надеюсь.
Регистрация: 23.08.2016
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