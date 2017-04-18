Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 23 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
17:55
Массимо Каррера: сегодня мы поздравим "Спартак", а празднования придержим до конца сезона (18)
Массимо Каррера: сегодня мы поздравим "Спартак", а празднования придержим до конца сезона (18)
15:53
Валерий Карпин пригласил Леонида Слуцкого в качестве эксперта на матч "Барселона" - "Ювентус" (13)
Валерий Карпин пригласил Леонида Слуцкого в качестве эксперта на матч "Барселона" - "Ювентус" (13)
15:22
Дмитрий Песков: в Кремле не будут комментировать ситуацию по "Крестовскому", у нас и так много ведомств (17)
Дмитрий Песков: в Кремле не будут комментировать ситуацию по "Крестовскому", у нас и так много ведомств (17)
Юрий Желудков: очень трудно оценивать работу Мирчи Луческу, ведь это его первый сезон
Бывший футболист "Зенита" Юрий Желудков высказал своё мнение о будущем главного тренера питерской команды Мирчи Луческу.
"Тут очень трудно оценивать работу Мирчи Луческу, ведь это его первый сезон. Руководство "Зенита" должно видеть его взаимоотношения с футболистами. Если у Луческу есть хороший контакт с игроками "Зенита", тогда его нужно оставлять в команде и дать ему поработать. Если нет нормальных отношений, тогда точно с ним надо расставаться. Мне пока непонятно, почему игроки при нём не прибавляют. Конкуренции в составе не видно, хотя на каждую позицию по несколько футболистов, но играют одни и те же. Мне непонятно, почему, например, играет Александр Кокорин, почему пропали Молло и Новосельцев", - цитирует Желудкова "Чемпионат.сом".
"Тут очень трудно оценивать работу Мирчи Луческу, ведь это его первый сезон. Руководство "Зенита" должно видеть его взаимоотношения с футболистами. Если у Луческу есть хороший контакт с игроками "Зенита", тогда его нужно оставлять в команде и дать ему поработать. Если нет нормальных отношений, тогда точно с ним надо расставаться. Мне пока непонятно, почему игроки при нём не прибавляют. Конкуренции в составе не видно, хотя на каждую позицию по несколько футболистов, но играют одни и те же. Мне непонятно, почему, например, играет Александр Кокорин, почему пропали Молло и Новосельцев", - цитирует Желудкова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.