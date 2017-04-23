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Андрей Будогосский: с глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Сёмина и Геркуса
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал решения арбитра Сергея Иванова в матче "Локомотив" – "Амкар" (3:3).
"С глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Юрия Павловича Семина и Ильи Геркуса – в этом матче были допущены ошибки. Оценку им даст контрольно-квалификационная комиссия. Далее мы будем действовать в правовом поле. Если ошибки арбитра подтвердит комиссия, в соответствии с нашими нормативными документами судья может оказаться на лавке в течение определенного количества туров. На что наработал – то и получил, это наш принцип", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
"С глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Юрия Павловича Семина и Ильи Геркуса – в этом матче были допущены ошибки. Оценку им даст контрольно-квалификационная комиссия. Далее мы будем действовать в правовом поле. Если ошибки арбитра подтвердит комиссия, в соответствии с нашими нормативными документами судья может оказаться на лавке в течение определенного количества туров. На что наработал – то и получил, это наш принцип", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
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