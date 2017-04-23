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Андрей Будогосский: с глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Сёмина и Геркуса

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал решения арбитра Сергея Иванова в матче "Локомотив" – "Амкар" (3:3).

"С глубоким сожалением вынужден согласиться с мнением Юрия Павловича Семина и Ильи Геркуса – в этом матче были допущены ошибки. Оценку им даст контрольно-квалификационная комиссия. Далее мы будем действовать в правовом поле. Если ошибки арбитра подтвердит комиссия, в соответствии с нашими нормативными документами судья может оказаться на лавке в течение определенного количества туров. На что наработал – то и получил, это наш принцип", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
Теги: Будогосский Семин Геркус Локомотив Амкар
Сегодня, 16:22
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(1)
№9 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:06) #
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online

Цитата: Skyline
эту рыбу нам подсунули

Не писти - ты с Генкой сам эту рыбу в аквариуме ловил, теперь корюшкового сока напился - тебя и пучит. Для вас столько сортиров и наваяли - что жрете черти-что


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Цитата: fd65
Рыба гниет с головы.... , согласился он мля... Такого кошмарного судейства, как в этом туре, я не припомню. В отставку подавай и захвати с собой этих лже судей...

так свиньи же эту рыбу нам подсунули. начав вселенский плач после игры с Зенитом. кули вы теперь заднюю то включаете?

Цитата: kraf
Что бы ты сейчас нес если бы, чуть ли не в первые, честное признание и извинения самого арбитра?!

он вроде бы извенился

Не спрашиваю дебил ты или нет... Ответ известен.. Посмотри на вашего цЫгана и подумай, кто плачет!!!!!
В ПИТЕРЕ НЫТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№7 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:51) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да ваш этот Иванов косячит уже целый сезон,отбыл дисквалификацию и опять за своё взялся!Может отправить его в ФНЛ,лет так на пять?
Регистрация: 2.04.2012
№6 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:45) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Рыба гниет с головы.... , согласился он мля... Такого кошмарного судейства, как в этом туре, я не припомню. В отставку подавай и захвати с собой этих лже судей...

так свиньи же эту рыбу нам подсунули. начав вселенский плач после игры с Зенитом. кули вы теперь заднюю то включаете?

Цитата: kraf
Что бы ты сейчас нес если бы, чуть ли не в первые, честное признание и извинения самого арбитра?!

он вроде бы извенился


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:43) #
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  •  (2)
online

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
О Еськове ни гу-гу..


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Рыба гниет с головы.... , согласился он мля... Такого кошмарного судейства, как в этом туре, я не припомню. В отставку подавай и захвати с собой этих лже судей...
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:42) #
  • +1
  •  (5)

О Еськове ни гу-гу..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 16:38) #
  • +4
  •  (8)

Решили этим матчем затмить геройства Еськова? Гениальный ход
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 16:37) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Что бы ты сейчас нес если бы, чуть ли не в первые, честное признание и извинения самого арбитра?!
Регистрация: 3.06.2014
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