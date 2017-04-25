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Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионатах России

Вратарь "Ростова" Никита Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионате России, информирует ТАСС.

В матче 25-го тура первенства страны с "Уфой" 22-летний голкипер обошел Максима Левицкого, не пропускавшего в составе новороссийского "Черноморца" в 1999-2000 годах на протяжении 809 минут. Лидером по продолжительности серии без пропущенных голов является Руслан Нигматуллин, который в составе московского "Локомотива" в 1999-2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут.
Теги: Медведев Ростов
Сегодня, 20:44
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4
(1)
№4 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
без обид но это не воротчик,с такой защитой и я смогу smile


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Где ты, Наталушко? satisfied


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: CSKA-11 (Сегодня, 21:29) #
  • -3
  •  (3)

С таким фартом как у Ростова можно хоть дворника в ворота ставить..))
Регистрация: 5.03.2017
№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Осталось 130 минут, а это всего лишь 1,5 матча и будет новый рекорд!
Регистрация: 18.03.2013
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