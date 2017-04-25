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Роман Павлюченко: я извинился перед Еськовым, перед комиссией и объяснил, что меня накрыли эмоции
Нападающий "Урала" Роман Павлюченко сообщил, что главный арбитр встречи чемпионата России "Зенит" - "Урал" Алексей Еськов принял его извинения.
"Я ожидал худшего, но все равно надеялся на положительное для себя решение. Я извинился перед Еськовым, перед комиссией и объяснил, что меня накрыли эмоции. В следующий раз я буду умнее, я не должен был так поступать, это неправильно. Так что решением я доволен.
Арбитр принял мои извинения. Мы все живые люди, поэтому делаем ошибки, извиняемся за них. Я попросил у него прощения за те грубые слова, которые ему говорил, за то, что держал за руку. Это нормальная ситуация, мы все разрешили между собой", - цитирует Павлюченко ТАСС.
"Я ожидал худшего, но все равно надеялся на положительное для себя решение. Я извинился перед Еськовым, перед комиссией и объяснил, что меня накрыли эмоции. В следующий раз я буду умнее, я не должен был так поступать, это неправильно. Так что решением я доволен.
Арбитр принял мои извинения. Мы все живые люди, поэтому делаем ошибки, извиняемся за них. Я попросил у него прощения за те грубые слова, которые ему говорил, за то, что держал за руку. Это нормальная ситуация, мы все разрешили между собой", - цитирует Павлюченко ТАСС.
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