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Роман Павлюченко: я извинился перед Еськовым, перед комиссией и объяснил, что меня накрыли эмоции

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко сообщил, что главный арбитр встречи чемпионата России "Зенит" - "Урал" Алексей Еськов принял его извинения.

"Я ожидал худшего, но все равно надеялся на положительное для себя решение. Я извинился перед Еськовым, перед комиссией и объяснил, что меня накрыли эмоции. В следующий раз я буду умнее, я не должен был так поступать, это неправильно. Так что решением я доволен.

Арбитр принял мои извинения. Мы все живые люди, поэтому делаем ошибки, извиняемся за них. Я попросил у него прощения за те грубые слова, которые ему говорил, за то, что держал за руку. Это нормальная ситуация, мы все разрешили между собой", - цитирует Павлюченко ТАСС.
Теги: Павлюченко Еськов
Сегодня, 21:33
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№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:55) #
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Болеет за:
«Локомотив»
"Я ожидал худшего,

Фига себе, может тогда Свинтакову вообще дисквалификацию отменить, тот ожидал сенсации и даже не ошибся.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:53) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лучше с башки бы ему дал!


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Vinsat (Сегодня, 21:50) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всё предвидел не хотел играть против Спартака.Иначе продолжал бы гнуть свою линию,а не извиняться.


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: 120220 (Сегодня, 21:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Урал»
С одной стороны Роме не наплевать на игру и результат, значит это ещё не конец, а только не большой перерыв.
Регистрация: 29.07.2008
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