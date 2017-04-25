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Александр Павленко: для меня было очень приятно выйти и сыграть на "Открытие Арене"

Полузащитник "Урала" Александр Павленко поделился мыслями после поражения от "Спартака" (0:1) в 25-м туре РФПЛ.

"Спартак" в первом тайме вроде бы контролировали игру и больше владел мячом. Во втором тайме мы перестроились и стали играть немного опаснее. Во второй половине встречи у соперника моментов-то и не было. Что касается их самочувствия, я не знаю, но они контролировали мяч, и движение у них былою Для меня матч был особенным. Из-за того, что я первый раз играл на "Открытие Арене". Для меня было очень приятно выйти и сыграть здесь с первых минут", - цитирует Павленко "Спорт-Экспресс".
Теги: Павленко Урал Спартак
Вчера, 23:56
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