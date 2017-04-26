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Хорен Байрамян: травма Мевли - это большая потеря для нас

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян надеется, что защитник Миха Мевля, получивший травму в матче с "Уфой" (1:0), выбыл не на долгий срок.

"Травма Мевли - это большая потеря для нас. Надеюсь, что он выбыл не на долгий срок", - сказал Байрамян в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Мевля Ростов Уфа
Сегодня, 00:13
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