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Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
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У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
Алексей Березуцкий: при Газзаеве была гораздо более атакующая расстановка, чем сейчас
Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий провел сравнение схем Валерия Газзаева и Виктора Гончаренко.
"Это действительно две полностью разные схемы. 3-5-2 при Газзаеве была гораздо более атакующей расстановкой, чем сейчас. Если говорить простым языком, играли в три центральных защитника и два крайних полузащитника. В контексте той схемы это были именно полузащитники, которые оказывали какую-то поддержку обороне. Сейчас в тех моментах, когда мяч у соперника, это полноценные крайние защитники. Похожие нюансы есть и по всем остальным позициям. Футбол, как ты сказал, не стоит на месте, поэтому роднит две эти схемы только формальная расстановка игроков", - цитирует Березуцкого официальный сайт ЦСКА.
"Это действительно две полностью разные схемы. 3-5-2 при Газзаеве была гораздо более атакующей расстановкой, чем сейчас. Если говорить простым языком, играли в три центральных защитника и два крайних полузащитника. В контексте той схемы это были именно полузащитники, которые оказывали какую-то поддержку обороне. Сейчас в тех моментах, когда мяч у соперника, это полноценные крайние защитники. Похожие нюансы есть и по всем остальным позициям. Футбол, как ты сказал, не стоит на месте, поэтому роднит две эти схемы только формальная расстановка игроков", - цитирует Березуцкого официальный сайт ЦСКА.
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