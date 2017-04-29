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Алексей Березуцкий: при Газзаеве была гораздо более атакующая расстановка, чем сейчас

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий провел сравнение схем Валерия Газзаева и Виктора Гончаренко.

"Это действительно две полностью разные схемы. 3-5-2 при Газзаеве была гораздо более атакующей расстановкой, чем сейчас. Если говорить простым языком, играли в три центральных защитника и два крайних полузащитника. В контексте той схемы это были именно полузащитники, которые оказывали какую-то поддержку обороне. Сейчас в тех моментах, когда мяч у соперника, это полноценные крайние защитники. Похожие нюансы есть и по всем остальным позициям. Футбол, как ты сказал, не стоит на месте, поэтому роднит две эти схемы только формальная расстановка игроков", - цитирует Березуцкого официальный сайт ЦСКА.
Теги: Березуцкий А. Газзаев ЦСКА
Сегодня, 20:02
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