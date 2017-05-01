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Сослан Джанаев: поздравил Медведева с рекордом, сказал, что он красавец

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев прокомментировал рекорд, установленный голкипером ростовского клуба Никитой Медведевым.

Медведев в матче с "Амкаром" к 78-й минуте встречи продлил свою сухую серию до 940 минут и установил новый рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии

"Я знаю возможности Никиты, и для меня не стало сюрпризом, что такой молодой голкипер побил рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии. Он заслужил это своей работой и отношением к делу. Всё справедливо. Долго рекорд Руслана Нигматуллина оставался непобитым, но Никите удалось установить новый стандарт. Я искренне радуюсь за его успех и уже поздравил по телефону. Сказал, что он красавец и должен продолжать в том же духе. Никита ответил, что это успех всей команды.

Я согласен с Медведевым. Каждый рекорд – это успех всех игроков и тренеров. Весь "Ростов" приложил руку к успеху Никиты. Все ребята работали как единый коллектив. Этот успех можно разделить на всех. Без крепкой позиционной игры сложно поставить такой рекорд. Никита это понимает. Мы с ним постоянно общаемся, дискутируем и обсуждаем игровые моменты. У нас все вратари между собой прекрасно ладят. Говорим не только о футболе, но и о жизненных моментах. Микроклимат в команде очень приятный, поговорить можем на любые темы.

Больше всего в игре Медведева мне нравится его надёжность. Он выступает без явных провалов, а это не так просто. Самое главное, Никита играет стабильно. Для голкипера это ключевой момент. Что касается будущего Медведева в сборной России, то это уже решать главному тренеру. Никита — один из кандидатов в национальную команду. За последние два года конкуренция среди голкиперов очень выросла в России. Много кто хорошо играет", - цитирует Джанаева "Чемпионат.сом".
Теги: Джанаев Медведев Ростов
Сегодня, 16:20
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