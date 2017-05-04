Алексей Николаев: cтараемся делать свою работу нормально, чтобы вопросов не возникало ни у одного клуба

Судья Алексей Николаев в эфире телеканала "Наш Футбол" прокомментировал заявление "Краснодара", который ранее предложил российским клубам "отказаться от порочной практики влияния на судей".



"Это эмоции. Мы стараемся делать свою работу нормально, ровно, чтобы вопросов не возникало ни у одного клуба. Ошибки были, есть, будут, такова часть процесса. Можем назвать несколько футболистов – не знаю, что с ними нужно сделать за такие ошибки. Можно дерби вспомнить и ошибки армейцев. До этого игрок "Локомотива" принял мяч так, что не забил в пустые ворота. Не знаю, что бы сделали с арбитром за такое. Все участники такого замечательного процесса, как футбол, должны иметь право на ошибки. Этим футбол и прекрасен. Эмоции понятны, концовка чемпионата, все напряжены. Могу только призвать к взаимному уважению в оставшейся части чемпионата, и мы стараться выполнять свою работу на должном уровне", - сказал Николаев.