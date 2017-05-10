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Юрий Семин: Лоськов находится в хорошей форме
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов, который выйдет на поле в матче 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом", находится в хорошей игровой форме. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
"Лоськов находится в хорошей форме. А на какой минуте он выйдет на поле, я сейчас не знаю", - сказал Семин.
"Лоськов находится в хорошей форме. А на какой минуте он выйдет на поле, я сейчас не знаю", - сказал Семин.
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