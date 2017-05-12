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Сергея Карасева переведут в ФНЛ?

Судья Сергей Карасев ближайшим летом может быть понижен в ранге и на какое-то время перестанет обслуживать игры премьер-лиги, сообщает "Спорт-Экспресс".

В последнее время столичный рефери допустил ряд серьезных ошибок в матчах весенней части чемпионата России, что признала и контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК). Предположительно, речь идет о трех играх, состоявшихся в период с марта по начало мая: "Терек" – "Уфа", "Томь" – "Оренбург", "Крылья Советов" – "Оренбург".

Сейчас эти ошибки никак не сказались на карьере Карасева. Потому как он все равно не может судить игры оставшихся туров – в мае и июне вместе с помощниками Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным арбитр будет работать на юниорском чемпионате мира в Корее. При этом Карасев остается главным кандидатом на судейство матчей первенства планеты, которое пройдет в будущем году в России. Но в межсезонье руководители департамента судейства и инспектирования РФС и судейского комитета РФС могут перевести московского судью из категории "Про" в категорию "А" и до конца 2017 года давать ему назначения только на игры первого дивизиона.
Теги: Карасев
Сегодня, 05:50
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№2 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 07:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
robinzen,
И не говори. Одним словом-дурдом.
Регистрация: 12.03.2014
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 06:14) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вот у нас шапито всё-таки. Судьи "летают" от ФНЛ до Чемпионата Мира и обратно...
Регистрация: 24.09.2013
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