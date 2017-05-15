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Игорь Албин: не видел Миллера в бутсах и на газоне "Крестовского"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал высказывание председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, который заявил, что на стадионе реально можно получить травму, а бутсы утопают в газоне.

В своём комментарии в "Фейсбуке" под постом общественного деятеля Ирины Лавренович с цитатой Миллера Албин написал: "Не видел Алексея Борисовича в бутсах и на газоне".
Теги: Албин Миллер Зенит
Вчера, 23:43
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8
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№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:42) #
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«Спартак»
попкорна всем


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Этот идиот ,что, бессмертный , штоле?
Он реально настолько уверен в своей крыше?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Албин -идиот!
Регистрация: 19.03.2017
№5 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 00:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
А Жиркова видел хоть?


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№4 Написал: MIG Piter (Сегодня, 00:09) #
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online

по-моему, он оxyeл
мразота


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Регистрация: 12.06.2008
№3 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:59) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Будучи Слюняевым, хамил Путину и сменил фамилию


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Saveger СПб (Вчера, 23:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
да тебе Миллер глаза твои невидящие на жопу натянет
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
охренеть....а чо он(Албин) борзый то такой?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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