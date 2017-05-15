Игорь Албин: не видел Миллера в бутсах и на газоне "Крестовского"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал высказывание председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, который заявил, что на стадионе реально можно получить травму, а бутсы утопают в газоне.



В своём комментарии в "Фейсбуке" под постом общественного деятеля Ирины Лавренович с цитатой Миллера Албин написал: "Не видел Алексея Борисовича в бутсах и на газоне".