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Магомед Оздоев вернется в "Рубин"

Полузащитник Магомед Оздоев покинет "Терек" по истечении срока аренды.

Напомним, что зимой клуб из Грозного на полгода арендовал Оздоева у казанского "Рубина". В составе "Терека" Оздоев провёл шесть матчей.

"Аренда в "Тереке" заканчивается 31 мая, а по её окончании я возвращаюсь в "Рубин", это правда", - цитирует Оздоева "Чемпионат.сом".
Теги: Оздоев Рубин Терек
Сегодня, 19:23
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№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 19:26) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Носятся с этим Оздоевым как с писаной торбой,а по сути то футболист вполне средненький.
Регистрация: 20.02.2013
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