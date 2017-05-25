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Дмитрий Черышев: мне сложно сказать, почему у Грасии не получается в "Рубине"

Экс-форвард сборной России и московского "Динамо" Дмитрий Черышев заявил, что не понимает, почему у наставника "Рубина" Хави Грасии не получается показать свой лучший футбол с казанской командой.

"В прошлом году мы играли против него, когда он работал в "Малаге". Я могу сказать, что его команда показывала довольно симпатичный и добротный футбол. Нам тяжело было с ними, особенно на выезде. Его команда играла в интересный атакующий футбол, с хорошим движением, контролем мяча с регулярными переводами с одного фланга на другой. Мне сложно сказать, почему у Хави не получается в "Рубине", не зная, что происходит в команде, изнутри. Тяжело судить со стороны. По "Рубину" могу сказать только одну вещь. У вас шикарная команда, клуб замечательный, который всегда решал самые серьезные задачи. И работать в таком клубе все-таки довольно тяжело. Потому что всегда идет спрос за результат от прессы, болельщиков и руководства. И жалко, что такая команда находится не на том месте, где должна быть. Вот что грустно", — цитирует Черышева "Реальное Время".
Теги: Грасия Рубин
Сегодня, 17:10
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№2 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 17:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ramil
...ту скорее всего языковой барьер + мягкий характер, все-таки в России немного надо "по-громче" себя вести...знал же куда едет, хотя может ехал за неустойкой.....

А по-моему,варяги наш чемп ни за что не считают,и думают,что с первого раза с испанскими фнловцами выиграют.Каррера оказался исключением,т.к. никогда не был главным


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: ramil Россия (Сегодня, 17:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
....ту скорее всего языковой барьер + мягкий характер, все-таки в России немного надо "по-громче" себя вести...знал же куда едет, хотя может ехал за неустойкой.....
Регистрация: 17.05.2016
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