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УЕФА поздравил Жулиано с днем рождения

УЕФА поздравил полузащитника "Зенита" Жулиано с днем рождения. Бразильцу исполнилось 27 лет.

"Сегодня свой 27-й день рождения празднует бразилец Жулиано, который очень быстро стал лидером "Зенита". Ему наши наилучшие пожелания!" - говорится на официальной странице Лиги чемпионов в "ВКонтакте".
Теги: Жулиано Зенит
Сегодня, 16:48
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