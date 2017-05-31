УЕФА поздравил Жулиано с днем рождения

УЕФА поздравил полузащитника "Зенита" Жулиано с днем рождения. Бразильцу исполнилось 27 лет."Сегодня свой 27-й день рождения празднует бразилец Жулиано, который очень быстро стал лидером "Зенита". Ему наши наилучшие пожелания!" - говорится на официальной странице Лиги чемпионов в "ВКонтакте".