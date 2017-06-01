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Юрий Жирков: Манчини - топ-тренер

Полузащитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков заявил, что ему жаль уволенного с поста главного тренера петербургского клуба Мирчу Луческу.

"Манчини – топ-тренер из топ-чемпионата, с хорошими командами работал. Луческу жаль, как и всякого тренера, которого увольняют и с которым долго работал", - цитирует Жиркова "Спорт-Экспресс".
Теги: Жирков Манчини Зенит
Сегодня, 19:14
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№5 Написал: Witt Германия (Сегодня, 20:40) #
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Жирков-до сих пор топ игрок!Пахарь...ни коленки,ни пятки у него не болят!
Регистрация: 10.07.2014
№4 Написал: AnK. (Сегодня, 19:48) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Жирок почуял,что запахло жареным!
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:40) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жырок оперативно лизнул на перспективу- в надежде остаться в Зене..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: язва (Сегодня, 19:37) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
оживились joy


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"SHIGA" ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
№1 Написал: Приговор (Сегодня, 19:17) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь Манчини должен сказать, Жирков - топ игрок
Регистрация: 5.05.2017
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