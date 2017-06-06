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Матч против сборной Венгрии стал для Дениса Глушакова 50-м за сборную России

Матч против сборной Венгрии стал для Дениса Глушакова 50-м в форме национальной команды, сообщает "Спорт-Экспресс".

По числу проведенных встреч полузащитник сравнялся с Анатолием Банишевским, игравшим за сборную с 1965 по 1972 год, и Юрием Ковтуном, выступавшим с 1994 по 2003 год. Рекорд отечественного футбола принадлежит Сергею Игнашевичу, на счету которого 120 матчей.
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 00:26
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