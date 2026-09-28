Перес предстанет перед судом Мадрида в рамках спора с "Барселоной"

Как пишет Marca, разбирательство связано с заявлениями Переса в адрес каталонского клуба. В частности, президент "Реала" обвинял "Барселону" в подкупе арбитров и утверждал, что команда незаконно завладела рядом трофеев.
Каталонский клуб требует, чтобы Перес отказался от этих утверждений и опубликовал опровержение. Если договориться сторонам не удастся, "Барселона" намерена продолжить разбирательство в судебном порядке.
После семи туров чемпионата Испании "Барселона" занимает первое место с 21 очком. "Реал" набрал 15 очков и располагается на четвёртой позиции.