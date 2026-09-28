Кисляк рассказал о роли Игдисамова в своём футбольном становлении

- Я играл у него с 14 до 17 лет, и за эти три года он очень многое в меня вложил. Когда я пришёл к нему, он начал меня уже учить футболу не просто, чтобы выйти, поиграть, наслаждаться - я именно окунался в какие-то детали.
Ещё есть тренеры, которые дальше уже помогали мне на взрослом уровне. Но именно тот, кто довёл меня, наверное, до взрослого уровня, - это он, - сказал Кисляк в эфире "Матч ТВ".
Игдисамов ранее работал с молодёжной командой ЦСКА. В текущем сезоне Кисляк провёл за основной состав армейцев 11 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи.