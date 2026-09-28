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Кисляк рассказал о роли Игдисамова в своём футбольном становлении

Матвей Кисляк рассказал о роли Дмитрия Игдисамова в становлении своей карьеры и отметил работу специалиста на раннем этапе своего футбольного пути.
Фото: РПЛ
По словам Кисляка, именно Игдисамов помог ему перейти от базового обучения футболу к более глубокому пониманию игры.

- Я играл у него с 14 до 17 лет, и за эти три года он очень многое в меня вложил. Когда я пришёл к нему, он начал меня уже учить футболу не просто, чтобы выйти, поиграть, наслаждаться - я именно окунался в какие-то детали.

Ещё есть тренеры, которые дальше уже помогали мне на взрослом уровне. Но именно тот, кто довёл меня, наверное, до взрослого уровня, - это он, - сказал Кисляк в эфире "Матч ТВ".

Игдисамов ранее работал с молодёжной командой ЦСКА. В текущем сезоне Кисляк провёл за основной состав армейцев 11 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

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