Кисляк рассказал о роли Игдисамова в своём футбольном становлении

Матвей Кисляк рассказал о роли Дмитрия Игдисамова в становлении своей карьеры и отметил работу специалиста на раннем этапе своего футбольного пути.

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- Я играл у него с 14 до 17 лет, и за эти три года он очень многое в меня вложил. Когда я пришёл к нему, он начал меня уже учить футболу не просто, чтобы выйти, поиграть, наслаждаться - я именно окунался в какие-то детали.