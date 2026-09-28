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Карпин назвал главные козыри сборной России перед матчем с Ираном

Валерий Карпин рассказал о главных козырях сборной России перед товарищеским матчем с Ираном, отдельно отметив Матвея Сафонова и Александра Головина.
Фото: РФС
Сафонов представляет "ПСЖ", а Головин играет за "Монако".

- Какие козыри в матче? Два козыря французских у нас точно есть, вот они сидят, - сказал Карпин "СЭ".

Сборные России и Ирана встретятся 29 сентября на "Ак Барс Арене" в Казани. Начало матча - в 19:00 мск.

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