Карпин назвал главные козыри сборной России перед матчем с Ираном

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2026/27
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2026/27
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Головин раскрыл, какие европейские клубы хотели подписать его из "Монако"
4
Головин прокомментировал перепалку с Соболевым на тренировке
11
Участник ЧМ-2026 сравнил уровень гостеприимства в США и России
1
"Локомотив" сделал официальное заявление по ситуации с Галактионовым
11
Слуцкий отказался возглавить "Локомотив" - источник
9
Главные новости
Матчи
19
Скрыть
Сегодня (11)
Вчера (8)
Лига Наций УЕФА
Новости
Молдова
19:00
Фарерские острова
Не начат
Финляндия
19:00
Беларусь
Не начат
Словакия
21:45
Казахстан
Не начат
Шотландия
21:45
Швейцария
Не начат
Чехия
21:45
Англия
Не начат
Люксембург
21:45
Исландия
Не начат
Болгария
21:45
Эстония
Не начат
Испания
21:45
Хорватия
Не начат
Сан-Марино
21:45
Албания
Не начат
Словения
21:45
Северная Македония
Не начат
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
19:00
Иран
Не начат
Лига Наций УЕФА
Новости
Латвия
0 - 0
0
0
Кипр
Завершен
Армения
2 - 3
2
3
Черногория
Завершен
Грузия
0 - 0
0
0
Украина
Завершен
Румыния
2 - 4
2
4
Босния и Герцеговина
Завершен
Северная Ирландия
0 - 0
0
0
Венгрия
Завершен
Турция
1 - 4
1
4
Италия
Завершен
Швеция
3 - 1
3
1
Польша
Завершен
Бельгия
0 - 1
0
1
Франция
Завершен
Россия
РПЛ
2026/27
Россия: РПЛ 2026/27
Англия: АПЛ 2026/27
Германия: Бундеслига 1 2026/27
Испания: Ла Лига 2026/27
Италия: Серия А 2026/27
Франция: Лига 1 2026/27
Россия: Первая Лига 2026/27
Краснодар
Динамо
ЦСКА
Спартак
Зенит
Рубин
Динамо Махачкала
Балтика
Крылья Советов
Ахмат
Оренбург
Ростов
Акрон
Локомотив
Родина
Факел
Карпин назвал главные козыри сборной России перед матчем с Ираном
Сегодня, 02:34
Валерий Карпин рассказал о главных козырях
сборной России
перед товарищеским матчем с Ираном, отдельно отметив Матвея Сафонова и Александра Головина.
Фото: РФС
Сафонов представляет "ПСЖ", а Головин играет за "Монако".
- Какие козыри в матче? Два козыря французских у нас точно есть, вот они сидят, - сказал Карпин
"СЭ"
.
Сборные России и Ирана встретятся 29 сентября на "Ак Барс Арене" в Казани. Начало матча - в 19:00 мск.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Валерий Карпин
Сборная России
Сборная Ирана
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0