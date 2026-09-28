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Деменко рассказал, чего ждёт от матча сборных России и Ирана

Бывший полузащитник "Краснодара" и "Зенита" Максим Деменко поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Ирана.
Фото: РФС
Деменко отметил, что соперник располагает сильными футболистами и даже при отсутствии оптимального состава способен провести интересную встречу.

- Будет интересно, какой состав будет у Ирана. Потому что мы увидели, как они сыграли с Узбекистаном, проиграли 1:3, и состав там был приближённый к основному.

Иран достаточно сильная команда, но всё будет зависеть от состава, который он предложит на матч с Россией. Если будет оптимальный, то игра будет интересной. Но даже если и нет, игра всё равно будет интересной, - передаёт слова Деменко Vprognoze.ru.

Матч Россия - Иран состоится 29 сентября в Казани. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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