Кирьяков - о "Локомотиве": ситуация напряжённая, непривычно видеть их внизу

- Разочарованием назову "Локомотив" - это понятно. Есть объективные причины тому, потеря ведущих игроков, дыры они вовремя не восполнили. Возможно, трансфер Мостового даёт надежду, что что-то можно изменить и поменять. Плюс восстановление Комличенко поможет.
А так-то ситуация у "Локомотива" напряжённая, непривычно видеть их внизу турнирной таблицы, - цитирует Кирьякова Vprognoze.ru.
После девяти туров "Локомотив" набрал семь очков и занимает 14-е место в РПЛ, находясь в зоне стыковых матчей. В 10-м туре команда 10 октября сыграет в гостях с "Факелом".