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Кирьяков - о "Локомотиве": ситуация напряжённая, непривычно видеть их внизу

Экс-нападающий сборной России и "Динамо" Сергей Кирьяков назвал причины неудачного старта "Локомотива" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Эксперт отметил, что появление Андрея Мостового и возвращение Николая Комличенко после восстановления могут повлиять на положение железнодорожников.

- Разочарованием назову "Локомотив" - это понятно. Есть объективные причины тому, потеря ведущих игроков, дыры они вовремя не восполнили. Возможно, трансфер Мостового даёт надежду, что что-то можно изменить и поменять. Плюс восстановление Комличенко поможет.

А так-то ситуация у "Локомотива" напряжённая, непривычно видеть их внизу турнирной таблицы, - цитирует Кирьякова Vprognoze.ru.

После девяти туров "Локомотив" набрал семь очков и занимает 14-е место в РПЛ, находясь в зоне стыковых матчей. В 10-м туре команда 10 октября сыграет в гостях с "Факелом".

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