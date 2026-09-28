В "Балтике" высказались о конкуренции с топ-клубами: ты не можешь конкурировать с "Феррари" на треке

- Мы клуб, который живёт по средствам, у нас скромные возможности, поэтому мы не можем конкурировать с такими большими клубами.
Ты не можешь конкурировать с "Феррари" на треке, если у тебя "Мерседес". Она развивает скорость 300 километров, а ты - 200. Ты можешь попробовать на каком?то отрезке обогнать "Феррари", но на дистанции она тебя обгонит, - приводит слова Маргаряна "Матч ТВ".
После девяти туров РПЛ "Балтика" располагается на восьмом месте, набрав 11 очков. В прошлом сезоне калининградцы финишировали шестыми.