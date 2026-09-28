Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Армения
2 - 3 2 3
ЧерногорияЗавершен
Латвия
0 - 0 0 0
КипрЗавершен
Грузия
0 - 0 0 0
УкраинаЗавершен
Румыния
2 - 4 2 4
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Северная Ирландия
0 - 0 0 0
ВенгрияЗавершен
Турция
1 - 4 1 4
ИталияЗавершен
Швеция
3 - 1 3 1
ПольшаЗавершен
Бельгия
0 - 1 0 1
ФранцияЗавершен

Месси приблизился к рекорду по голам со штрафных

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отличился прямым ударом со штрафного в матче регулярного чемпионата МЛС против "Коламбус Крю", который завершился поражением его команды со счётом 1:2.
Фото: Getty Images
Для аргентинца этот гол стал 76-м в карьере, забитым со штрафного. Месси сократил отставание от рекорда бразильца Марселиньо Кариоки, на счету которого 78 подобных мячей.

Также гол в матче с "Коламбусом" стал для Месси 931-м в профессиональной карьере. За 1177 проведённых встреч аргентинец забил 102 мяча в составе "Интер Майами", цвета которого защищает с 2023 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится