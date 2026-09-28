Месси приблизился к рекорду по голам со штрафных

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отличился прямым ударом со штрафного в матче регулярного чемпионата МЛС против "Коламбус Крю", который завершился поражением его команды со счётом 1:2.

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Для аргентинца этот гол стал 76-м в карьере, забитым со штрафного. Месси сократил отставание от рекорда бразильца Марселиньо Кариоки, на счету которого 78 подобных мячей.



Также гол в матче с "Коламбусом" стал для Месси 931-м в профессиональной карьере. За 1177 проведённых встреч аргентинец забил 102 мяча в составе "Интер Майами", цвета которого защищает с 2023 года.