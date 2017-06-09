Нуну Роша: Зе Луиш позитивно рекомендовал Россию

Полузащитник "Тосно" Нуну Роша рассказал о первых впечатлениях от пребывания в России.- Я впервые в России, первые ощущения очень хорошие, думаю, что это станет позитивным шагом для того, чтобы достичь высот в российском чемпионате.- Зе Луиш, нападающий из московского "Спартака", футболист которого я очень хорошо знаю, мы играем в сборной вместе. Он дал очень хорошие и позитивные рекомендации по России.- Не могу пока прокомментировать, потому что не начал играть в этом чемпионате, но отдам свое сердце внутри футбольного поля. Нужно, чтобы болельщики помогали и поддерживали, несмотря на то, что могут быть разные результаты. Со своей стороны, готов отдать все силы, а болельщиков прошу об ответной поддержке нашей команды.