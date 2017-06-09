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Нуну Роша: Зе Луиш позитивно рекомендовал Россию

Полузащитник "Тосно" Нуну Роша рассказал о первых впечатлениях от пребывания в России.

- Я впервые в России, первые ощущения очень хорошие, думаю, что это станет позитивным шагом для того, чтобы достичь высот в российском чемпионате.

- Чьим мнением руководствовались при принятии решения?

- Зе Луиш, нападающий из московского "Спартака", футболист которого я очень хорошо знаю, мы играем в сборной вместе. Он дал очень хорошие и позитивные рекомендации по России.

- Каковы ожидания от будущего чемпионата РФПЛ, можно ли сейчас провести параллели с румынским чемпионатом?

- Не могу пока прокомментировать, потому что не начал играть в этом чемпионате, но отдам свое сердце внутри футбольного поля. Нужно, чтобы болельщики помогали и поддерживали, несмотря на то, что могут быть разные результаты. Со своей стороны, готов отдать все силы, а болельщиков прошу об ответной поддержке нашей команды.

ФК "Тосно"
Теги: Тосно
Сегодня, 02:29
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